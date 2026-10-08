Stipendi, Ravenna è 36ª in Italia, Rimini 60ª e Forlì-Cesena 68ª. Marinelli (Cisl): “La sfida è un nuovo sviluppo”

La Romagna non è tutta uguale quando si parla di stipendi, ma nessuna delle sue province riesce a tenere il passo dei territori emiliani più forti. Ravenna è quella che registra le retribuzioni più alte, ma con una Retribuzione Globale Annua di 32.846 euro resta sotto la media regionale. Più indietro Rimini, con 30.718 euro, e Forlì-Cesena, ultima in Emilia-Romagna con 30.262 euro.

È la fotografia che emerge dal Geography Index 2026 di JobPricing, analizzata dalla CISL Romagna, secondo cui la questione salariale non può essere affrontata guardando soltanto alle buste paga. Dietro i diversi livelli retributivi ci sono infatti la struttura economica dei territori, la produttività, i settori presenti, la dimensione delle imprese e la qualità delle professionalità richieste.

Nella graduatoria nazionale, Ravenna si trova al 36° posto, Rimini al 60° e Forlì-Cesena al 68°. Ravenna registra una RGA di 32.846 euro, Rimini di 30.718 e Forlì-Cesena di 30.262 euro, contro una media dell’Emilia-Romagna di 34.295 euro.

I dati mostrano anche qualche movimento positivo rispetto alla precedente rilevazione. Rimini passa dal 68° al 60° posto, mentre Forlì-Cesena sale dal 71° al 68°. Ravenna rimane la provincia romagnola con la retribuzione media più elevata e si conferma al 36° posto nazionale.

La stessa analisi invita però a leggere con cautela le classifiche provinciali: i valori dipendono anche dalla composizione dell’occupazione, dai livelli professionali, dalla dimensione delle aziende e dai settori economici maggiormente presenti in ciascun territorio.

Il potere d’acquisto e il modello di sviluppo

Il tema salariale si inserisce inoltre in una dinamica più ampia. In Emilia-Romagna, tra il 2015 e il 2025, la Retribuzione Globale Annua è cresciuta dell’11,7%, mentre nello stesso periodo l’inflazione NIC è aumentata del 22,5%. Un confronto regionale che, sottolinea la CISL, non può essere trasferito automaticamente alle singole province, ma che restituisce comunque la dimensione della perdita di potere d’acquisto.

Da qui parte la riflessione del sindacato sul modello di sviluppo della Romagna. Un territorio caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese e da settori come turismo, manifattura, agroalimentare e servizi, secondo la CISL, deve puntare a una maggiore capacità di produrre valore.

Per le PMI questo significa investire in innovazione, formazione, digitalizzazione e aggregazione; nel turismo, puntare sulla qualità, sulla professionalizzazione e sulla destagionalizzazione; nella manifattura, sostenere gli investimenti e la competitività.

Secondo la CISL Romagna, per raggiungere questi obiettivi servirebbe una strategia che superi i confini delle singole province, attraverso un piano di sviluppo della Romagna capace di mettere insieme politiche industriali, infrastrutture, formazione, ricerca, energia e servizi.

In questo quadro, il sindacato attribuisce un peso particolare alle infrastrutture: collegamenti ferroviari e stradali, logistica, infrastrutture digitali ed energetiche vengono indicati come elementi necessari per aumentare la competitività del territorio e renderlo più attrattivo per nuovi investimenti.

Marinelli: “La sfida è costruire un nuovo sviluppo”

“I numeri del Geography Index ci consegnano un dato che non possiamo ignorare: la Romagna continua ad avere un problema di salari e, più in generale, di capacità di generare lavoro ad alto valore aggiunto – sottolinea Francesco Marinelli, Segretario Generale CISL Romagna -. Bisogna intervenire sulle condizioni che consentono a un territorio di creare lavoro qualificato, stabile e adeguatamente retribuito. Gli aumenti retributivi sono importanti e indispensabili, ma da soli non sono sufficienti ad affrontare fino in fondo questa questione. Il nostro tessuto economico, costituito in gran parte da piccole e medie imprese, insieme a settori fondamentali quali turismo, manifattura, agroalimentare e servizi, va difeso, ma anche accompagnato verso una nuova fase di investimenti, innovazione e crescita. L’obiettivo deve essere quello di aumentare la capacità delle imprese di produrre valore, perché solo attraverso una crescita della produttività e della qualità del lavoro possiamo creare le condizioni per migliorare anche i salari.

“In questo percorso, un ruolo importante spetta alla contrattazione di secondo livello e alla partecipazione dei lavoratori – prosegue Marinelli – . Chi lavora nelle imprese non deve essere considerato soltanto destinatario dei risultati della crescita, ma parte attiva dei processi che la determinano. La partecipazione significa condividere obiettivi, valorizzare competenze ed esperienze e coinvolgere i lavoratori nelle scelte che riguardano l’organizzazione e lo sviluppo dell’impresa. Attraverso la contrattazione aziendale e territoriale possiamo intervenire su produttività, formazione, welfare, organizzazione del lavoro e qualità dell’occupazione, creando un legame più forte tra crescita dell’impresa e crescita delle retribuzioni.

“Per fare questo, però, serve una visione complessiva – sottolinea il Segretario Generale -. La Romagna ha bisogno di un piano di sviluppo che superi i confini provinciali e metta attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese e parti sociali, individuando priorità e strumenti condivisi per sostenere investimenti, occupazione e competitività. All’interno di questa strategia, le infrastrutture rivestono un peso decisivo. Trasporti efficienti, collegamenti ferroviari e stradali adeguati, logistica, infrastrutture digitali ed energetiche non sono elementi estranei alle politiche del lavoro, ma condizioni essenziali per attrarre investimenti, rafforzare il sistema produttivo e creare nuove opportunità occupazionali.

“Se vogliamo trattenere giovani e competenze e rendere la Romagna un territorio capace di attrarre nuove professionalità e nuovi investimenti, dobbiamo scegliere la strada della qualità, non quella della compressione del costo del lavoro. La competitività deve essere costruita sulla capacità di innovare, produrre valore e valorizzare le persone” evidenzia. .