Teatro Socjale di Piangipane, Carlo Verdone apre la 37ª stagione: dieci concerti tra jazz, rock e musica d’autore

Prenderà il via venerdì 30 ottobre la 37ª stagione del Teatro Socjale di Piangipane , con un cartellone di dieci appuntamenti fino all’8 gennaio 2027. Il programma, curato dal direttore artistico Filippo Padovani, avrà come filo conduttore “Miles Ahead”, omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita e agli artisti che hanno saputo innovare il panorama musicale.

Ad inaugurare la stagione sarà Carlo Verdone, protagonista di uno spettacolo tra ricordi cinematografici e passioni rock insieme a Enzo Gentile e agli Helter Shelter. Tra gli ospiti figurano Federico Mecozzi con un tributo a Franco Battiato, i 1269 Skiantos, Fabrizio Bosso, Abigail Lapell, Phil Palmer, Filippo Graziani e Bandakadabra. Particolarmente atteso il concerto del 22 novembre dedicato a Miles Davis, con Jason Miles e Randy Brecker. La programmazione si concluderà l’8 gennaio con il Vito Bassi Quartet e Simone Zanchini. Gli spettacoli inizieranno alle 21.30, con apertura del teatro alle 20.30. I concerti organizzati dal Circolo Arci saranno riservati ai soci, ad eccezione della serata inaugurale.