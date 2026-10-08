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Teatro Socjale di Piangipane, Carlo Verdone apre la 37ª stagione: dieci concerti tra jazz, rock e musica d’autore
Prenderà il via venerdì 30 ottobre la 37ª stagione del Teatro Socjale di Piangipane, con un cartellone di dieci appuntamenti fino all’8 gennaio 2027. Il programma, curato dal direttore artistico Filippo Padovani, avrà come filo conduttore “Miles Ahead”, omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita e agli artisti che hanno saputo innovare il panorama musicale.
Ad inaugurare la stagione sarà Carlo Verdone, protagonista di uno spettacolo tra ricordi cinematografici e passioni rock insieme a Enzo Gentile e agli Helter Shelter. Tra gli ospiti figurano Federico Mecozzi con un tributo a Franco Battiato, i 1269 Skiantos, Fabrizio Bosso, Abigail Lapell, Phil Palmer, Filippo Graziani e Bandakadabra. Particolarmente atteso il concerto del 22 novembre dedicato a Miles Davis, con Jason Miles e Randy Brecker. La programmazione si concluderà l’8 gennaio con il Vito Bassi Quartet e Simone Zanchini. Gli spettacoli inizieranno alle 21.30, con apertura del teatro alle 20.30. I concerti organizzati dal Circolo Arci saranno riservati ai soci, ad eccezione della serata inaugurale.
Informazioni e biglietti su www.teatrosocjale.it.