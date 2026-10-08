Villanova di Bagnacavallo in festa dall’8 all’11 ottobre per la Madonna del Rosario

Villanova di Bagnacavallo si prepara a celebrare la Festa della Madonna del Rosario, la tradizionale Festa d’ottobre organizzata dalla Parrocchia Sant’Apollinare, che da giovedì 8 a domenica 11 ottobre animerà gli spazi di via Glorie 21 con appuntamenti religiosi, musica dal vivo, gastronomia e iniziative per tutte le età.

La manifestazione prenderà il via giovedì 8 ottobre con la messa delle 9.15 alla Casa dei Nonni, mentre alle 20 i bambini e le bambine del catechismo animeranno la recita del Rosario, prevista anche venerdì alla stessa ora. La prima serata sarà dedicata alla paella e proseguirà alle 21 con il concerto degli AmbergLow, formazione composta da Daryna Kùrochkina alla voce, Tommy Farina alla batteria, Peter Galeotti al basso e Carlo Torri alla chitarra.

Venerdì 9 ottobre sarà soprattutto la serata dei giovani, con l’apertura dello stand gastronomico alle 19, che proporrà hamburger, patatine e cappelletti, e il concerto del gruppo Gatto Nero alle 22.

Il programma di sabato 10 ottobre inizierà alle 16 con un’esibizione di zumba, seguita alle 17.30 dalla camminata “Alla scoperta dei nuovi murales”, organizzata dal Gruppo Senato in collaborazione con l’Asd Villanordic. Dalle 19 riaprirà lo stand gastronomico, con primi piatti, grigliate, proposte vegetariane, contorni e dolci, mentre alle 21 la musica sarà affidata ai DuoStile.

La giornata conclusiva di domenica 11 ottobre si aprirà con le celebrazioni religiose: alle 8.30 la messa e alle 10.30 la messa solenne con la festa delle prime Comunioni. Alle 9, presso il Bbzo, tornerà la motoporchettata organizzata dal Moto Club Lamone, mentre alle 12 sarà possibile pranzare negli spazi della festa.

Dal primo pomeriggio, alle 14.30, apriranno la tradizionale pesca e il piccolo mercatino locale, accompagnati da una merenda con bomboloni caldi, pizza e patatine. Alle 17.30 il gruppo VillaDance, con la musica di Stefania Borghesi, presenterà corsi di ballo folk, boogie, country e di gruppo.

Dopo la riapertura dello stand gastronomico alle 19, la festa si concluderà alle 21 con Lucio & Lucio, spettacolo musicale che vedrà sul palco Lorenzo Campani alla voce, Marco Dirani al basso e Andrea Morelli alla chitarra. Nel corso della serata sarà inoltre assegnato il Premio Villanova.