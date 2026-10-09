Affitti brevi, la Consulta promuove la legge dell’Emilia-Romagna, ma due articolo vanno rivisti

La Regione Emilia Romagna può intervenire sugli affitti brevi anche attraverso gli strumenti urbanistici per contrastare l’overtourism e tutelare il diritto all’abitare. La Corte costituzionale conferma questo principio, ma chiede di rivedere due disposizioni della legge dell’Emilia-Romagna approvata nel 2025. Gli articoli interessati sono il 4 e il 5, mentre le altre parti della normativa restano in vigore.

La sentenza, depositata oggi, riguarda il ricorso presentato dal Governo contro la legge regionale, che ha introdotto la destinazione urbanistica «locazione breve» e attribuito ai Comuni la possibilità di stabilire limiti alle locazioni turistiche nelle zone più sensibili. La normativa prevede inoltre restrizioni sui frazionamenti e sulle demolizioni finalizzati a creare nuove unità destinate agli affitti brevi.

La Consulta riconosce che contrastare l’overtourism è un obiettivo meritevole di tutela, anche in relazione alla disponibilità di abitazioni per chi vive stabilmente nei territori. Respinge inoltre le contestazioni del Governo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

I rilievi riguardano però il modo in cui sono state formulate alcune misure. Secondo la Corte, l’articolo 4 è sproporzionato rispetto agli obiettivi perché si applica all’intero territorio regionale senza distinguere tra realtà locali con esigenze differenti. La Consulta rileva anche una disparità di trattamento tra chi gestisce locazioni turistiche e chi opera nelle strutture ricettive extralberghiere. Le criticità si riflettono anche sull’articolo 5, che disciplina l’insediamento della nuova destinazione urbanistica.

«La sentenza riconosce la competenza delle Regioni a intervenire su una questione che riguarda da vicino la qualità della vita delle nostre città e il diritto all’abitare», commenta l’assessore regionale alla Casa, Giovanni Paglia. «Prendiamo atto dei rilievi formulati dalla Corte su due specifiche disposizioni e ne approfondiremo le motivazioni per procedere ai necessari adeguamenti».

Paglia ribadisce che l’obiettivo della Regione è trovare un equilibrio tra sviluppo turistico e residenzialità, mettendo a disposizione dei Comuni strumenti efficaci e proporzionati alle diverse esigenze dei territori. «Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra economia, ma la sua crescita deve potersi accompagnare alla tutela del diritto all’abitare e alla possibilità, per le comunità locali, di continuare a vivere nei propri centri urbani», afferma.