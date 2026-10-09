Alberi a Ravenna, cresce la preoccupazione per abbattimenti e potature: assemblea pubblica il 14 ottobre

foto d'archivio

La situazione delle alberature a Ravenna, tra abbattimenti, potature e interventi di manutenzione, sarà al centro di un’assemblea pubblica in programma mercoledì 14 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30, nella sede di VolontaRomagna, in via Agro Pontino 13/A. L’incontro, a ingresso libero, è organizzato dal gruppo “Salviamo i pini a Lido di Savio e Ravenna”, ospite della LIPU Ravenna.

L’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni che, secondo gli organizzatori, arrivano quasi quotidianamente riguardo alle condizioni e alla gestione del patrimonio arboreo cittadino. Il gruppo denuncia in particolare una crescente ostilità nei confronti degli alberi, soprattutto dei pini domestici, attribuendo parte della responsabilità alle politiche adottate negli anni dalle amministrazioni pubbliche.

Tra le criticità evidenziate figurano gli abbattimenti, le potature drastiche, i danni agli apparati radicali provocati dai lavori stradali e gli interventi di compensazione ritenuti insufficienti. Gli attivisti contestano inoltre la progressiva perdita dei benefici ambientali garantiti dagli alberi adulti, fondamentali per la qualità dell’aria, il benessere dei cittadini e la tutela della biodiversità urbana.

Particolare attenzione viene riservata anche al ruolo degli alberi come habitat per uccelli, mammiferi e altre specie animali, la cui sopravvivenza può essere compromessa dalla riduzione del verde cittadino.