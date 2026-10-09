Alla Fondazione Sabe di Ravenna in mostra le opere di Antonio Violetta: inaugurazione sabato 10 ottobre

Un'opera in mostra

Sabato 10 ottobre alle 11 la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna inaugura “Pagine”, mostra personale dello scultore Antonio Violetta, a cura di Claudio Spadoni, che riunisce alcune delle opere più rappresentative della sua ricerca artistica. L’esposizione, realizzata con il supporto del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027, con ingresso gratuito. L’inaugurazione si inserisce nel programma della XXII Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani.

Nato a Crotone nel 1953 e attivo a Bologna dagli anni Settanta, Antonio Violetta è uno degli scultori italiani che hanno sviluppato una ricerca originale sul rapporto tra materia, superficie e spazio. Il suo percorso lo ha portato a partecipare a importanti manifestazioni internazionali, tra cui Documenta 7 a Kassel nel 1982, su invito di Germano Celant, e la XLII Biennale di Venezia nel 1986.

La mostra ravennate, ospitata negli spazi della Fondazione Sabe in via Giovanni Pascoli 31, si concentra soprattutto sul ciclo delle Pagine, avviato nel 1984 e considerato una svolta nella produzione dell’artista. Si tratta di superfici prive di immagini figurative, sulle quali il gesto dello scultore lascia tracce attraverso solchi, graffi, tagli e rilievi irregolari. Segni che interrompono la continuità della materia e trasformano le opere in elementi capaci di dialogare con l’ambiente circostante, invitando lo spettatore a osservare le relazioni tra il piano verticale e quello orizzontale.

Accanto alle Pagine saranno presentate due opere della serie delle Lunarie, nelle quali Violetta approfondisce il rapporto tra dimensione materiale e immateriale. Il percorso comprende inoltre un’opera del 1988 proveniente dalle collezioni del MAR, che torna temporaneamente accanto ad altri lavori dell’artista.

L’esposizione rappresenta anche un’occasione per ripercorrere il legame di Violetta con Ravenna, città nella quale ha esposto in diverse occasioni. Nel 2000 ricevette il Premio Scipione e realizzò l’opera in bronzo Omnia vincit Amor; nel 2009 presentò al MAR La giganta, ispirata alla poesia Géante di Charles Baudelaire e accompagnata dal contributo musicale di Fabrizio Festa. Nel 2018 partecipò inoltre alla collettiva Montezuma Fontana Mirko. La scultura in mosaico dalle origini a oggi, sempre al museo ravennate.

Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Violetta esordì nel 1976 con una personale alla Galleria Ferrari di Verona, alla quale seguirono esposizioni a Bologna, Bruxelles e Milano. Dopo l’affermazione internazionale degli anni Ottanta, ha continuato a esporre in gallerie e musei italiani e stranieri, realizzando anche sculture permanenti in Italia e in Giappone. Alla produzione plastica ha affiancato libri d’artista e di poesia, collaborando tra gli altri con Roberto Roversi e Domenico Brancale.

A curare la mostra è Claudio Spadoni, storico e critico d’arte, già direttore del MAR dal 2002 al 2014 e dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Nel corso della sua attività ha curato numerose esposizioni dedicate all’arte moderna e contemporanea, tra cui Da Renoir a De Staël. Roberto Longhi e il moderno e Turner Monet Pollock. Dal Romanticismo all’Informale.

La mostra è promossa dalla Fondazione Sabe per l’arte, nata nel 2021 per valorizzare l’arte contemporanea a Ravenna, con particolare attenzione alla scultura. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna.