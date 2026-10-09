Bagnacavallo, pubblicata la gara per il nuovo collegamento tra A14dir e San Vitale: investimento da 33 milioni di euro

Un nuovo passo avanti per il potenziamento della viabilità nel territorio di Bagnacavallo e della Bassa Romagna. La Provincia di Ravenna ha pubblicato la gara per la realizzazione della nuova interconnessione tra l’autostrada A14dir e la strada provinciale 253R San Vitale, in località Borgo Stecchi. A riportare la notizia il Sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni.

L’intervento, che prevede un investimento di circa 33 milioni di euro, rappresenta un’opera strategica per migliorare i collegamenti tra il territorio provinciale e le principali infrastrutture di trasporto. La nuova interconnessione consentirà infatti di agevolare l’accessibilità alle aree produttive, facilitando i collegamenti con la rete autostradale, il porto di Ravenna e le principali direttrici regionali e nazionali.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Autostrade per l’Italia e Comune di Bagnacavallo, coinvolti nella realizzazione di un’infrastruttura destinata a incidere sulla mobilità e sulla competitività economica del territorio.

Nel frattempo, proseguono anche i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Bagnoli Superiore. Nelle scorse settimane è stata completata una delle fasi più significative del cantiere, con la conclusione delle operazioni di spinta del monolite sotto la sede ferroviaria.