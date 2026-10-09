Cervia, il Consiglio comunale sostiene la legge nazionale di Confesercenti per salvare i negozi di vicinato

Contrastare la desertificazione commerciale e tutelare i negozi di vicinato non può essere soltanto una responsabilità dei Comuni: serve anche un intervento normativo nazionale. È questo il messaggio al centro dell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Cervia nella seduta dell’8 ottobre, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti.

Il documento, votato da Partito Democratico, Lista civica Per Cervia, Cambia con Noi e Fratelli d’Italia, impegna il sindaco e la Giunta a sostenere la proposta «Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità» e a promuovere, anche attraverso l’Anci, la necessità di una normativa nazionale per contrastare la progressiva chiusura delle attività commerciali.

I negozi di vicinato, sottolinea l’ordine del giorno, non svolgono soltanto una funzione economica, ma rappresentano presidi di servizio e socialità, importanti per la vivibilità dei quartieri e delle frazioni, la sicurezza e la coesione delle comunità. La loro chiusura rischia di ridurre i servizi accessibili a residenti e visitatori e di impoverire il tessuto economico e sociale del territorio.