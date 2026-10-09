Cervia, “Voci per la pace”: al via il Festival tra mostre, incontri e iniziative per le vittime dei conflitti

È “Costruire” di Caterina Riceputi la fotografia vincitrice del concorso “Capture the feeling”, promosso nell’ambito del Festival “Voci per la pace” di Cervia. Sabato 10 ottobre, alle 18 ai Magazzini del Sale, è in programma l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con la mostra “Popoli in movimento” del fotogiornalista Francesco Malavolta, visitabile per tutto ottobre.

Il programma proseguirà domenica 11 ottobre con gli incontri dedicati all’educazione alla pace e alle conseguenze dei conflitti sui bambini, mentre giovedì 15 ottobre interverrà l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour.

Tra gli appuntamenti principali, venerdì 16 ottobre alle 18 alla Torre San Michele si terrà il flash mob “La memoria dei bambini”, dedicato alle vittime civili della guerra, con l’esposizione del Sudario Palestinese, sul quale sono riportati i nomi di oltre 18mila bambini palestinesi uccisi. Prevista anche la testimonianza da Gaza dell’infermiera Sara Salvigni, impegnata con Emergency. Il Festival, promosso dal Comune di Cervia, proseguirà fino al 24 ottobre con incontri, spettacoli e iniziative dedicate alla pace e ai diritti umani.