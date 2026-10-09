Faenza, gli studenti diventano consiglieri comunali: a scuola si impara la cittadinanza attiva

Come si decide quali problemi di una città affrontare per primi? E come si trasforma un’idea in una proposta concreta da sottoporre agli amministratori? A Faenza gli studenti delle scuole medie potranno sperimentarlo in prima persona con “Faenza in gioco – Dall’idea alla decisione”, il progetto che porta il funzionamento delle istituzioni locali direttamente nelle aule scolastiche.

Promosso dall’Unione della Romagna Faentina e curato dallo staff dell’Informagiovani insieme alla cooperativa sociale LibrAzione, il percorso trasformerà la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune in un laboratorio di cittadinanza attiva, dove imparare attraverso il confronto, il gioco di ruolo e la pratica.

Il cuore dell’iniziativa sarà la simulazione di una seduta del Consiglio comunale. Gli studenti interpreteranno i diversi ruoli della macchina amministrativa, si confronteranno sulle priorità della comunità e impareranno a utilizzare strumenti istituzionali come mozioni, interrogazioni e ordini del giorno. È previsto anche un confronto tra i ragazzi chiamati a interpretare il presidente del Consiglio comunale e il presidente effettivo dell’assemblea cittadina, Nicolò Benedetti.

Il percorso partirà dall’attività “Il termometro delle priorità”, attraverso cui i giovani saranno invitati a individuare i bisogni collettivi e a scegliere su quali intervenire. Ambiente, sport e benessere, cultura, mobilità, educazione e inclusione saranno alcuni dei temi al centro del dibattito. L’obiettivo è capire come distinguere le preferenze personali dalle necessità dell’intera comunità.

Dalle idee si passerà quindi alle proposte, che dovranno fare i conti anche con gli aspetti pratici: durante la simulazione non mancheranno imprevisti legati alle risorse economiche e ai regolamenti. I ragazzi potranno poi confrontarsi con gli amministratori locali per valutare la fattibilità delle soluzioni elaborate.

Alle attività partecipano il presidente del Consiglio comunale Nicolò Benedetti, l’assessora alla Scuola e allo Sport Martina Laghi e il personale della cooperativa LibrAzione. Il progetto prevede anche una visita all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’iniziativa “Porte aperte in Assemblea”, per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni regionali.

La conclusione è prevista in primavera, quando i delegati dei diversi plessi scolastici presenteranno le proposte al sindaco e alla Giunta comunale, ricevendo una valutazione sulla loro possibile realizzazione.