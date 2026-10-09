Faenza, lavori stradali e modifiche alla viabilità: chiusure in via Sant’Orsola, via Mella e via Cavour

Per la realizzazione della nuova carreggiata e del percorso ciclopedonale, da lunedì 12 ottobre e fino al 31 dicembre, sarà istituito il divieto di transito, ciclabile e pedonale, nel tratto di via Sant’Orsola tra piazzale Tambini e via Celle. Il transito sarà consentito esclusivamente ai mezzi di emergenza e di soccorso, nonché ai frontisti e residenti, ai quali la ditta esecutrice dei lavori indicherà, in presenza delle esigenze, i percorsi utili per raggiungere le proprie destinazioni.