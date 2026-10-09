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Faenza, lavori stradali e modifiche alla viabilità: chiusure in via Sant’Orsola, via Mella e via Cavour
Per la realizzazione della nuova carreggiata e del percorso ciclopedonale, da lunedì 12 ottobre e fino al 31 dicembre, sarà istituito il divieto di transito, ciclabile e pedonale, nel tratto di via Sant’Orsola tra piazzale Tambini e via Celle. Il transito sarà consentito esclusivamente ai mezzi di emergenza e di soccorso, nonché ai frontisti e residenti, ai quali la ditta esecutrice dei lavori indicherà, in presenza delle esigenze, i percorsi utili per raggiungere le proprie destinazioni.
A Faenza due distinti interventi comporteranno modifiche alla circolazione. Il primo provvedimento riguarda via Mella dove, per i lavori di adeguamento della sezione idraulica del fossato, viene istituito il divieto di transito in prossimità dell’intersezione con via Corleto. Le limitazioni restano in vigore dal 13 ottobre fino al 20 novembre, o comunque sino alla conclusione delle opere. La seconda modifica interessa il centro nella giornata di mercoledì 14 ottobre, dalle 8.30 alle 17.00, per consentire le operazioni di messa in sicurezza di un fabbricato. In questa fascia oraria scatta il divieto di circolazione nel tratto di via Cavour tra corso Mazzini e via Santa Maria dell’Angelo. I veicoli in transito su corso Mazzini con direzione periferia-centro, ultima svolta possibile in via Paganelli, mentre chi procede dal centro verso l’ospedaleall’incrocio della Logga degli Infantini dovrà necessariamente proseguire dritto. Per chi proviene da via Pascoli, all’incrocio con corso Mazzini potrà solo proseguire in via Paganelli o svoltare a sinistra. Per facilitare la circolazione della zona viene temporaneamente sospesa la Zona a Traffico Limitato in via Pascoli e in via Castellani. In quest’ultima strada la ZTL rimane tuttavia attiva durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni dai plessi scolastici Gulli. I mezzi diretti verso via Severoli e nel tratto di via Santa Maria dell’Angelo lato centro possono utilizzare il percorso alternativo individuato lungo viale Stradone, via Cavour, via Fiera, via Pascoli e via Santa Maria dell’Angelo.