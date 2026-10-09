Gatto dato alle fiamme in un parco di via Faenza: il proprietario cerca testimoni. Il Comune condanna l’episodio

Un gatto sarebbe stato dato alle fiamme nel parco di via Volpaccino, a Faenza, e ora si trova ricoverato in una struttura veterinaria. A denunciare l’episodio di violenza è stato il proprietario dell’animale attraverso un post pubblicato su un gruppo Facebook locale.

Secondo quanto raccontato dall’uomo, il fatto sarebbe avvenuto dopo le 18.30 di mercoledì 7 ottobre. Il gatto, stando alle informazioni riportate nel post, era ancora vivo al momento della pubblicazione della segnalazione, ma ricoverato presso una struttura veterinaria. Il proprietario ipotizza che a compiere il gesto possano essere state due persone che avrebbero lasciato su una panchina del parco un accendino e una bottiglia di vodka. Si tratta, al momento, di una sua ipotesi, non di una ricostruzione accertata.

«Mi servono informazioni per individuare i responsabili», scrive l’uomo, chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti. L’appello è rivolto anche ai residenti della zona che dispongono di telecamere di videosorveglianza e che potrebbero verificare la presenza di immagini utili.

Le dinamiche del presunto maltrattamento sono attualmente al vaglio della Polizia Locale.

Sulla vicenda è intervenuto Gianluca Baccarini, assessore al Benessere Animale del Comune di Faenza, che ha espresso la condanna dell’amministrazione e invitato chiunque abbia informazioni a collaborare con le autorità. «L’episodio rappresenta un gesto di una crudeltà inaccettabile che colpisce e indigna l’intera comunità. Esprimo la mia più ferma condanna e invito chiunque sia in possesso di informazioni utili a collaborare con le autorità competenti».

«Come Assessore al Benessere Animale – continua Baccarini -, ritengo fondamentale continuare a promuovere una cultura del rispetto verso gli animali, della convivenza responsabile tra persone e animali e del contrasto a ogni forma di maltrattamento e violenza. Episodi come questo non possono essere sottovalutati: feriscono il senso di civiltà e i valori di rispetto sui quali si fonda la nostra comunità».