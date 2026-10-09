Giovambattista Malgeri nuovo segretario della Sezione “Orsini” del PRI Lugo
Giovambattista Malgeri è stato eletto all’unanimità nuovo segretario della Sezione “Orsini” del PRI di Lugo, alla presenza della Segretaria Provinciale e responsabile Laura Beltrami.
L’elezione è avvenuta nella serata di giovedì 8 ottobre, durante l’assemblea convocata per discutere il rilancio delle attività politiche e sociali sul territorio lughese.
Malgeri, figura stimata e di cultura laica, riformatrice ed europeista che ha nel repubblicanesimo il riferimento politico più autentico, succede alla guida della storica Sezione e ha ringraziato i presenti per la fiducia ricevuta.
La nuova fase si apre con una road map chiara per il Partito dell’Edera, che vuole tornare protagonista della vita politica e del dibattito cittadino, nel solco della lunga tradizione dell’Edera lughese e dei grandi amministratori che ha saputo esprimere nel corso della sua storia. Il rilancio partirà dalle specificità del forte tessuto produttivo locale, mettendo al centro i temi dello sviluppo e del sostegno all’economia, i rapporti con il resto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in un’ottica di integrazione volta a migliorare l’efficienza per rispondere sempre più ai bisogni della città e dei suoi cittadini, insieme ai diritti delle persone, dalla salute al welfare, fino alle politiche per la sicurezza urbana, per quanto nei limiti delle competenze del Comune. Il tutto nel solco dei valori storici della tradizione repubblicana: la solidarietà, la trasparenza amministrativa e lo sviluppo responsabile.