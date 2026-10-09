Giovambattista Malgeri nuovo segretario della Sezione “Orsini” del PRI Lugo

Giovambattista Malgeri è stato eletto all’unanimità nuovo segretario della Sezione “Orsini” del PRI di Lugo, alla presenza della Segretaria Provinciale e responsabile Laura Beltrami.

L’elezione è avvenuta nella serata di giovedì 8 ottobre, durante l’assemblea convocata per discutere il rilancio delle attività politiche e sociali sul territorio lughese.

Malgeri, figura stimata e di cultura laica, riformatrice ed europeista che ha nel repubblicanesimo il riferimento politico più autentico, succede alla guida della storica Sezione e ha ringraziato i presenti per la fiducia ricevuta.