Gira con una pistola a salve e 50 cartucce: “Volevo sparare alcuni colpi in strada, sono stressato”. Uomo indagato a Ravenna

Girava con una pistola semiautomatica a salve e 50 cartucce, con l’intenzione, secondo quanto dichiarato agli agenti, di esplodere alcuni colpi in strada per via di un periodo di stress. Per questo un uomo è stato indagato dalla Polizia di Stato di Ravenna nella tarda serata di giovedì 8 ottobre, durante i consueti controlli del territorio.

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che il tappo rosso presente all’interno della canna era difficilmente visibile, rendendo la pistola praticamente indistinguibile da un’arma da fuoco vera. Una caratteristica che, secondo quanto riferito dalla Polizia, comporta l’equiparazione del suo porto a quello di un’arma reale.

Interrogato sul motivo per cui avesse con sé la pistola e le cartucce, l’uomo ha spiegato di attraversare un periodo di stress e di avere intenzione di sparare alcuni colpi a salve sulla pubblica via.