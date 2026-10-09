Il mosaico contemporaneo di Sergio Belacchi in mostra alla Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna

Un'opera in mostra

Alle 18.30 di oggi, venerdì 9 ottobre, lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna inaugura “FrammentAzioni”, mostra personale del mosaicista Sergio Belacchi, a cura di Giovanni Fanti. L’esposizione, ospitata nella galleria di viale Giorgio Pallavicini 22, sarà visitabile fino al 24 ottobre e propone un percorso attraverso opere che reinterpretano la tradizione musiva antica, esplorando il rapporto tra materia, luce e movimento.

Al centro della ricerca di Belacchi ci sono le superfici dei mosaici antichi, che diventano il punto di partenza per nuove composizioni nelle quali le tessere non si limitano a costruire un disegno, ma acquistano una propria dimensione plastica. Le superfici si sviluppano nello spazio attraverso rilievi e variazioni materiche, dando vita a opere che cambiano aspetto a seconda della luce e del punto di osservazione. Il titolo FrammentAzioni richiama proprio questa trasformazione, nella quale il mosaico diventa uno strumento per raccontare lo scorrere del tempo e il rapporto tra memoria fisica ed emotiva.

Sergio Belacchi, nato nel 1955 a San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino, vive e lavora a Ravenna, città alla quale è legato fin dagli anni della formazione. Dopo il diploma di maestro d’arte conseguito nel 1972 all’Istituto statale d’arte “A. Apolloni” di Fano, si trasferisce a Ravenna per frequentare i corsi di mosaico con Renato Signorini e di restauro dei dipinti con Aurelio Morellato. Nel 1976 consegue il diploma di decorazione all’Accademia di Belle Arti e, nello stesso anno, partecipa alla Rassegna mosaico contemporaneo ai Chiostri Francescani.

La sua attività professionale si sviluppa inizialmente nello Studio il mosaico di Carlo e Renato Signorini, dove lavora al restauro di mosaici in diversi siti della Puglia, tra cui Canosa, Egnazia, Taranto e Otranto. In questo periodo entra in contatto con numerosi mosaicisti, tra cui G. Galli, V. Marzi, G. Babini, M. De Luca, E. Tinarelli e P. Racagni, continuando parallelamente a realizzare opere personali senza esporle al pubblico.

Nei primi anni Ottanta è tra i fondatori del Laboratorio del Restauro Srl, realtà nella quale opera per circa quarant’anni occupandosi del recupero di dipinti, affreschi e materiali lapidei, con interventi in basiliche, chiese e palazzi per conto di Soprintendenze, enti pubblici e privati. Un’esperienza che ha contribuito ad approfondire la sua conoscenza dei materiali e delle tecniche artistiche.

Negli ultimi anni Belacchi ha ripreso con continuità la produzione musiva, partecipando dal 2015 alle esposizioni Opere dal Mondo, coordinate dall’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei, della quale è socio. Nel 2022 ha presentato la sua prima personale, Mosaici e Archeomosaici, allo Spazio espositivo Pagani di Fano, mentre nel 2025 ha esposto Litostrati allo spazio PR2 nell’ambito della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna.