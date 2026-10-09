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Lugo, il museo Baracca ottiene 4.112 euro dal fondo nazionale per i piccoli musei
Una nuova guida per raccontare la storia di Francesco Baracca e far conoscere meglio il museo a lui dedicato. È uno degli interventi che il Comune di Lugo potrà sostenere grazie ai 4.112,10 euro assegnati dal Ministero della Cultura al Museo Francesco Baracca, inserito tra i 130 musei italiani ammessi ai contributi 2026 destinati alle piccole realtà museali.
Il Ministero della Cultura ha stanziato complessivamente 534.573 euro, ripartiti in parti uguali tra tutti i soggetti ammessi. Il fondo è destinato a sostenere le realtà museali di dimensioni contenute che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale dei territori.
Tra i requisiti per accedere al contributo figurano entrate annue non superiori a 50mila euro, al netto delle spese per il personale, e il mancato accesso, nel triennio precedente, a determinati contributi o finanziamenti statali.
«Una bella notizia e un importante riconoscimento nell’anno in cui il museo Baracca celebra il centenario della sua nascita – sottolinea l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. Questo riconoscimento conferma il valore del museo Baracca come presidio culturale per la nostra comunità».