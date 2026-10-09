Lugo, il museo Baracca ottiene 4.112 euro dal fondo nazionale per i piccoli musei

Una nuova guida per raccontare la storia di Francesco Baracca e far conoscere meglio il museo a lui dedicato. È uno degli interventi che il Comune di Lugo potrà sostenere grazie ai 4.112,10 euro assegnati dal Ministero della Cultura al Museo Francesco Baracca, inserito tra i 130 musei italiani ammessi ai contributi 2026 destinati alle piccole realtà museali.

Il Ministero della Cultura ha stanziato complessivamente 534.573 euro, ripartiti in parti uguali tra tutti i soggetti ammessi. Il fondo è destinato a sostenere le realtà museali di dimensioni contenute che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale dei territori.