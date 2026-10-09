Lugo, oltre 100 docenti di sostegno a confronto per accompagnare gli studenti con disabilità dopo le medie

Come costruire un percorso scolastico adatto alle esigenze di ogni ragazzo e trasformare la scelta della scuola superiore in una tappa del suo progetto di vita? È stato questo il tema al centro dell’incontro di formazione che ha riunito ieri pomeriggio 107 docenti di sostegno al Polo Tecnico Professionale di Lugo.

La giornata, dal titolo “Conoscere per orientare – Il progetto di vita nel passaggio dopo la terza media”, è stata promossa dal Presidio di Orientamento della Bassa Romagna e organizzata insieme ai dirigenti scolastici del territorio. Hanno partecipato insegnanti provenienti da tutti gli otto Istituti comprensivi dell’Unione, chiamati a confrontarsi su uno dei momenti più delicati nel percorso scolastico degli studenti con disabilità: il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella superiore.

L’appuntamento è la seconda tappa di un percorso formativo avviato l’11 settembre al Liceo di Lugo, quando 250 insegnanti avevano approfondito il sistema dell’istruzione e della formazione dopo la terza media. Questa volta l’attenzione si è concentrata sugli strumenti per accompagnare ragazze e ragazzi nelle scelte, coinvolgendo anche le famiglie e i servizi del territorio.

Dopo i saluti di Stefano Rotondi, dirigente del Polo Tecnico Professionale di Lugo, e di Federico Settembrini, sindaco di Cotignola e delegato ai Servizi educativi e all’istruzione dell’Unione, Yuri Briccolani ha presentato il progetto Desteenazioni. Margherita Tamburini, assistente sociale del Servizio sociale dell’Unione, ha approfondito il significato del progetto di vita dopo la terza media, mentre la docente Cristiana Bandini ha portato esperienze concrete di accompagnamento.

Il lavoro è proseguito nelle “officine del passaggio”, gruppi di confronto dedicati a situazioni reali. I partecipanti hanno potuto scegliere due temi fra quattro proposti: l’accoglienza e i progetti ponte nelle prime settimane delle superiori; il passaggio dal percorso differenziato alla scuola secondaria di secondo grado; i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); il colloquio di orientamento con gli studenti e le famiglie.

Le attività sono state condotte da docenti del Polo Tecnico Professionale e del Liceo di Lugo e da professioniste della Scuola Pescarini. I materiali elaborati durante i lavori saranno raccolti e condivisi con tutti i partecipanti.

«Per uno studente con disabilità il passaggio alla scuola superiore non è solo un cambio di scuola: è un pezzo del suo progetto di vita», ha sottolineato Simona Pepoli, presidente della Scuola Pescarini, ringraziando i dirigenti scolastici, il Polo di Lugo e le docenti che hanno guidato i gruppi di lavoro.