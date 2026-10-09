Multe con QR Code a Ravenna, Fratelli d’Italia: “La digitalizzazione non deve penalizzare i cittadini”
La digitalizzazione delle procedure per il pagamento delle multe a Ravenna finisce nel mirino di Fratelli d’Italia. I consiglieri comunali Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi sollevano alcune criticità legate all’utilizzo dei QR Code per consultare i verbali delle contravvenzioni, evidenziando le difficoltà che il sistema può comportare soprattutto per le persone anziane e per chi ha poca familiarità con gli strumenti informatici.
Secondo quanto segnalato dai due esponenti dell’opposizione, chi riceve la tradizionale busta verde della Polizia Locale può ritrovarsi con un documento contenente un QR Code, senza poter conoscere immediatamente la violazione contestata, l’importo da pagare o le modalità per presentare ricorso.
Una procedura che, secondo i consiglieri, avrebbe già costretto diversi ravennati a rivolgersi ai CAF convenzionati per scaricare il verbale e conoscere i dettagli dell’infrazione.
“Siamo favorevoli all’innovazione tecnologica, ma crediamo che debba essere uno strumento al servizio delle persone, non un ulteriore ostacolo per chi ha meno dimestichezza con il digitale”, sottolineano Zaffagnini e Grandi, proponendo di affiancare alla notifica digitale una comunicazione cartacea completa per chi non dispone degli strumenti o delle competenze necessarie.
Da qui la richiesta all’amministrazione comunale di individuare una soluzione che consenta a tutti i cittadini di conoscere immediatamente la contestazione ricevuta, l’importo dovuto e le modalità per esercitare i propri diritti, senza dover ricorrere all’assistenza di terzi.
“Il progresso è davvero tale solo quando è accessibile a tutti e non lascia indietro nessuno”, concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia, sintetizzando la propria posizione con lo slogan: “Non di solo QR Code vive il cittadino!”.