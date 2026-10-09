Multe con QR Code a Ravenna, Fratelli d’Italia: “La digitalizzazione non deve penalizzare i cittadini”

La digitalizzazione delle procedure per il pagamento delle multe a Ravenna finisce nel mirino di Fratelli d’Italia. I consiglieri comunali Patrizia Zaffagnini e Nicola Grandi sollevano alcune criticità legate all’utilizzo dei QR Code per consultare i verbali delle contravvenzioni, evidenziando le difficoltà che il sistema può comportare soprattutto per le persone anziane e per chi ha poca familiarità con gli strumenti informatici.