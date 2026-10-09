Nuovi Consigli di Quartiere a Faenza: candidature aperte anche ai sedicenni. Nove assemblee pubbliche per spiegare come partecipare

Il Comune di Faenza avvia il percorso per la costituzione dei nuovi Organismi Consultivi di Quartiere, con nove assemblee pubbliche in programma tra il 19 ottobre e il 17 novembre. Gli incontri, distribuiti tra centro urbano e frazioni, serviranno a presentare il nuovo regolamento, illustrare il funzionamento dei Consigli di Quartiere e spiegare ai cittadini come candidarsi per farne parte.

L’iniziativa dà attuazione al regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso febbraio, con cui l’amministrazione ha deciso di riorganizzare e rafforzare gli strumenti di partecipazione dei residenti alla vita pubblica. Tra le principali novità figura l’aumento del numero dei quartieri, pensato per garantire una rappresentanza più capillare delle diverse realtà cittadine, dal centro storico alle aree urbane fino alle frazioni.

L’obiettivo è creare un collegamento più diretto tra cittadini e istituzioni, attraverso organismi capaci di raccogliere esigenze e proposte, favorire il confronto sui progetti che interessano le singole zone e promuovere la collaborazione tra residenti, associazioni, attività economiche e amministrazione comunale.

«I social network hanno indubbiamente ampliato la possibilità per ciascun cittadino di esprimere le proprie opinioni in tempo reale – sottolinea Gianluca Baccarini, assessore alla Partecipazione –, ma la piazza digitale non può e non deve sostituire il valore del confronto di persona. L’arricchimento reciproco si genera solo attraverso la partecipazione diretta, la presenza e il dialogo sul campo, all’interno di una logica di responsabilizzazione condivisa tra amministrazione e comunità».

«Gli Organismi consultivi di Quartiere – prosegue Baccarini – nascono proprio per essere una sede di confronto istituzionale vera e concreta, pensata per favorire la cura e lo sviluppo del territorio con il contributo di chi lo vive ogni giorno. Come amministrazione garantiremo un supporto costante ai Consigli di Quartiere, affinché operino come cerniera e punto di incontro tra i residenti, il tessuto associativo e l’ente locale».

Come funzioneranno i Consigli di Quartiere e chi può candidarsi

Ogni organismo sarà costituito da un Consiglio di Quartiere composto da un minimo di 10 a un massimo di 25 membri, che resteranno in carica per due anni. Saranno gli stessi consiglieri a eleggere al proprio interno il presidente.

Tra i compiti dei nuovi Consigli ci saranno la raccolta delle segnalazioni e dei bisogni delle comunità locali, la promozione di iniziative di collaborazione tra i diversi soggetti presenti sul territorio e l’organizzazione di occasioni di confronto sugli interventi pubblici di interesse per il quartiere.

Il nuovo regolamento punta inoltre a rendere più semplice e accessibile la partecipazione. Potranno candidarsi tutti i residenti nel Comune di Faenza che abbiano compiuto 16 anni, anche senza cittadinanza italiana. Le candidature saranno aperte sia ai singoli cittadini sia ai rappresentanti delle associazioni.

Non sarà necessario scegliere esclusivamente il quartiere in cui si abita: si potrà presentare la propria disponibilità anche per la zona in cui si svolge prevalentemente un’attività lavorativa, di studio o di impegno sociale.

Le modalità per presentare le candidature saranno illustrate nel corso delle assemblee pubbliche organizzate dall’amministrazione.

Il calendario delle nove assemblee pubbliche

Gli incontri si svolgeranno tutti alle 20.45 e interesseranno progressivamente i diversi quartieri del territorio comunale.