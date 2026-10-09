Pd Brisighella: “Casa di riposo di Fognano, il controllo viene prima delle lettere a cose fatte”

La vicenda della chiusura della cucina interna della casa di riposo di Fognano non può essere derubricata a una semplice questione organizzativa. È una vicenda che pone un problema politico preciso: chi governa deve sapere cosa accade nei servizi che riguardano la propria comunità, soprattutto quando sono coinvolti anziani e persone fragili.

Il dato più preoccupante è semplice: secondo quanto emerso, il Comune di Brisighella sarebbe venuto a conoscenza della sospensione del servizio solo dopo circa un mese e per vie informali.

Se così è, la domanda è inevitabile: dove erano il controllo e il presidio politico dell’amministrazione mentre il problema si stava verificando?

Il sindaco Massimiliano Pederzoli oggi interviene, protesta, scrive lettere e manifesta la propria contrarietà. Ma un’amministrazione non può limitarsi a intervenire quando una criticità è già diventata pubblica.

Governare significa arrivare prima. Significa conoscere i processi, seguire i servizi, mantenere un rapporto costante con gli organismi che li gestiscono e intervenire quando emergono le prime criticità, non quando la vicenda è ormai esplosa.

A questo si aggiunge un altro elemento che non può essere ignorato: nelle dichiarazioni rese pubblicamente sono emerse ricostruzioni non sempre puntuali sulla filiera del servizio e sulle modalità di gestione e consegna dei pasti.

Non è una questione meramente terminologica. Quando si parla di servizi rivolti agli anziani, conoscere con precisione chi fa cosa, chi decide, chi gestisce e chi controlla è parte stessa della responsabilità amministrativa.

Ed è proprio qui che emerge la contraddizione politica.

Il Comune di Brisighella non è un osservatore esterno rispetto al sistema dei servizi socio-sanitari. Attraverso rappresentanti e organismi di partecipazione e controllo dispone di strumenti per conoscere le situazioni, rappresentare le esigenze del territorio e segnalare tempestivamente eventuali criticità.

Nel sistema di governance sono presenti anche rappresentanti espressione del territorio e della maggioranza amministrativa, tra cui Giampiero Buganè nel CdA dell’ASP e Cesare Dacci nel CdA della cooperativa Primula, oltre a componenti degli organismi locali di partecipazione e controllo quali Tiziana Bertelli, Maurizio Monti (anche assessore della giunta Pederzoli alle politiche sociali), Silvana Ceroni, Pier Paolo Valmori e Giovanni Naldi.

È quindi legittimo chiedere all’amministrazione: perché questi organismi non hanno vigilato la struttura e informato per tempo il Comune di quanto stava accadendo? Perchè Il sindaco e la Giunta non erano a conoscenza della situazione? Quali verifiche sono state effettuate? E, soprattutto, perché la questione sarebbe arrivata all’attenzione dell’amministrazione soltanto a servizio già sospeso?

Sono domande politiche, non polemiche personali.

Perché una nomina in un organismo di governo o controllo non può essere considerata una semplice presenza formale. Chi rappresenta il territorio in quelle sedi deve essere nelle condizioni di conoscere le criticità, portarle all’attenzione degli organi competenti e contribuire a trovare soluzioni.

Le lettere arrivano dopo. Il controllo deve arrivare prima. Ed è questo il punto sul quale il sindaco dovrebbe dare risposte alla comunità.

La vicenda di Fognano, inoltre, non può essere separata dal quadro più generale dei servizi per gli anziani a Brisighella.

Il centro diurno per anziani della casa protetta risulta chiuso da oltre sei anni, con conseguenze concrete per le famiglie e per chi presta assistenza e accompagnamento agli anziani.

Sei anni non possono essere considerati un’emergenza temporanea. Sono un problema politico che richiede una risposta politica. Non basta quindi chiedere oggi spiegazioni agli altri.

Il sindaco deve spiegare anche quale sia stato il ruolo dell’amministrazione comunale, quali controlli siano stati esercitati e come intenda evitare che situazioni analoghe possano ripetersi.

Se il Comune ritiene che i propri rappresentanti negli organismi di ASP, Primula e negli altri tavoli di partecipazione e controllo abbiano svolto pienamente il proprio mandato, lo dica con chiarezza e ne rivendichi il lavoro.

Se invece ritiene che qualcosa non abbia funzionato, allora assuma fino in fondo la propria responsabilità politica e ne chieda le dimissioni.

Quello che non è più sufficiente è scoprire i problemi a cose fatte e trasformare l’intervento successivo in una prova di efficienza.

Un’amministrazione seria non si misura dal numero delle lettere che invia quando una vicenda diventa pubblica. Si misura dalla capacità di prevenire, controllare, conoscere e intervenire per tempo.

Non chiediamo indignazione a posteriori. Chiediamo governo. Non chiediamo comunicati quando il problema è già esploso. Chiediamo presenza nei luoghi dove si decide. Non chiediamo di cercare responsabilità altrove. Chiediamo innanzitutto di assumersi quelle che spettano a chi amministra.

Perché quando sono in gioco anziani, persone fragili e famiglie, la superficialità non è un dettaglio e il ritardo non è una strategia di governo.

Brisighella ha bisogno di un’amministrazione che conosca i problemi prima che diventino emergenze, che sappia esercitare il proprio ruolo e che sia capace di dare risposte concrete.

Meno improvvisazione. Più controllo.

Meno indignazione tardiva. Più presenza.

Meno parole a cose fatte. Più governo.