Porto di Ravenna, traffici in crescita nei primi nove mesi del 2026 (+1,4%). Boom delle crociere: oltre 343mila passeggeri

Il Porto di Ravenna chiude i primi nove mesi del 2026 con una movimentazione stimata di 20,5 milioni di tonnellate di merci, in aumento dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dai dati elaborati dal Servizio Analisi e Statistica della Direzione Operativa dell’Autorità Portuale di Ravenna, che ha diffuso il bilancio definitivo dei traffici dei primi otto mesi dell’anno e le prime stime relative a settembre.

Il quadro conferma un andamento complessivamente positivo, nonostante il rallentamento registrato negli ultimi due mesi e le ripercussioni delle crisi geopolitiche internazionali sulle catene logistiche. A sostenere la crescita sono soprattutto i prodotti petroliferi e alcuni comparti merceologici, mentre si confermano le difficoltà dei metallurgici e, nel mese di settembre, delle materie prime destinate all’industria ceramica. Continua inoltre la forte espansione del settore crocieristico, che da gennaio a settembre ha superato i 343mila passeggeri, con un incremento del 50,2%.

I traffici nei primi otto mesi: crescono petroliferi e materiali da costruzione

I dati definitivi dei primi otto mesi indicano una movimentazione complessiva di 18.399.370 tonnellate, pari a 488mila tonnellate in più rispetto al periodo gennaio-agosto 2025 (+2,7%). Gli sbarchi hanno raggiunto 16.166.131 tonnellate (+3%), mentre gli imbarchi si sono attestati a 2.233.239 tonnellate (+0,6%). Le navi arrivate nello scalo ravennate sono state 1.705, con 28 toccate in meno rispetto all’anno precedente.

Il solo mese di agosto ha però evidenziato una contrazione significativa, con 1.768.987 tonnellate movimentate, in calo del 20,5%, equivalenti a circa 455mila tonnellate in meno rispetto all’agosto 2025.

Nel periodo gennaio-agosto, le merci secche, comprendenti rinfuse solide, merci varie e unitizzate, hanno raggiunto 14.439.302 tonnellate, in crescita dell’1,9%. Le merci trasportate in container sono aumentate del 2,5%, arrivando a 1.628.797 tonnellate, mentre quelle su rotabili hanno registrato un incremento dello 0,8%, con 1.103.693 tonnellate. Positivo anche l’andamento dei prodotti liquidi, saliti del 6% a 3.960.068 tonnellate.

Più articolata la situazione del comparto agroalimentare, che nei primi otto mesi ha movimentato 3.779.648 tonnellate, in diminuzione dell’1,4%. I cereali sono scesi a 1.390.856 tonnellate (-4,5%), le farine a 837.044 tonnellate (-3,1%) e gli oli animali e vegetali a 394.368 tonnellate (-26,9%). In controtendenza i semi oleosi, i cui sbarchi sono cresciuti del 3,5%, raggiungendo 690.558 tonnellate.

I materiali da costruzione hanno invece registrato un incremento del 7,2%, con 3.309.407 tonnellate movimentate, circa 222mila in più rispetto al 2025. All’interno del comparto, le materie prime destinate alla produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo hanno raggiunto 2.931.153 tonnellate (+5,1%), con un aumento di 141mila tonnellate.

In difficoltà i prodotti metallurgici, scesi del 5,4% a 3.652.705 tonnellate, quasi 207mila in meno rispetto all’anno precedente. I prodotti petroliferi sono invece cresciuti del 16,8%, raggiungendo 2.895.918 tonnellate, delle quali circa 957mila arrivate al rigassificatore. In calo i prodotti chimici (-7,2%, con 556.298 tonnellate), mentre i concimi sono aumentati dell’1,9%, attestandosi a 1.149.637 tonnellate.

Per quanto riguarda il traffico container, nei primi otto mesi sono stati movimentati 145.277 TEU, 1.297 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Particolarmente sostenuta la crescita dei trailer e dei rotabili, aumentati del 35,7% a 72.876 unità, con 19.175 pezzi in più. La linea Ravenna-Brindisi-Catania ha movimentato 44.967 trailer (+0,2%), mentre il comparto automotive ha raggiunto 19.161 veicoli, ben 14.551 in più rispetto all’anno precedente.

Settembre in frenata, ma il bilancio dei nove mesi resta positivo

I primi dati relativi a settembre, rilevati attraverso il Port Community System (PCS), confermano tuttavia una fase di rallentamento. Nel mese la movimentazione è stimata in oltre 2,1 milioni di tonnellate, in calo del 9%, pari a oltre 200mila tonnellate in meno rispetto a settembre 2025.

Le maggiori difficoltà hanno interessato i materiali da costruzione, diminuiti del 49,5%, seguiti dai prodotti petroliferi (-15,8%), dai chimici liquidi (-9,3%) e dai metallurgici (-6,5%). In flessione anche le merci trasportate su trailer (-9,1%) e in container (-8,9%), così come il numero dei trailer (-6,4%) e dei TEU (-1%).

A settembre sono invece aumentati gli agroalimentari solidi (+15%), quelli liquidi (+13%), i concimi (+15,2%) e i prodotti chimici solidi (+3%).

Nonostante il calo mensile, il bilancio provvisorio gennaio-settembre rimane positivo. Nei nove mesi crescono gli agroalimentari solidi (+4,3%), i chimici solidi (+15,5%), i prodotti petroliferi (+11,7%), i materiali da costruzione (+1,5%) e i concimi (+2,8%). In diminuzione gli agroalimentari liquidi (-16,3%), i chimici liquidi (-10,1%) e i metallurgici (-5,5%).

La merce trasportata in container registra un aumento dell’1,3% e il numero dei TEU dello 0,7%, mentre il traffico merci su trailer risulta sostanzialmente stabile (-0,5%), così come il numero dei trailer (-0,6%).

Crociere da record: oltre 343mila passeggeri, +50,2%

Particolarmente positivo il bilancio delle crociere. Nei primi otto mesi del 2026 il Terminal Crociere di Ravenna ha accolto 70 navi, 12 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, per un totale di 279.956 passeggeri (+49,4%), dei quali 273.095 in home port, cioè con imbarco o sbarco a Ravenna.

A settembre si sono aggiunti altri 14 scali e 63.545 passeggeri, in aumento del 53,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Il totale dei primi nove mesi sale così a 84 toccate e oltre 343mila crocieristi, di cui 335.234 in home port e 8.220 in transito. Complessivamente si tratta di 114mila passeggeri in più rispetto al 2025 (+50,2%).

Benevolo: «I traffici continuano a crescere nonostante le crisi internazionali»

A commentare l’andamento dello scalo è Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, che sottolinea come il Porto di Ravenna sia riuscito a mantenere un bilancio positivo nonostante le difficoltà legate allo scenario internazionale. «I traffici del porto di Ravenna seguitano a crescere, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dai terminalisti, dai servizi tecnico-nautici e in generale da parte di tutta la comunità portuale. E ciò nonostante anche nel mese di settembre sia proseguito l’effetto di rallentamento esercitato dalla crisi della catena logistica globale generata dai movimenti geopolitici internazionali».

Il presidente richiama quindi uno dei principali punti di forza dello scalo ravennate: la capacità di gestire merci molto diverse tra loro, compensando almeno in parte le difficoltà che interessano i singoli settori. «Come noto, una ricchezza del nostro porto è quella di essere un porto multipurpose in grado di ricevere tutte le tipologie merceologiche ognuna delle quali risponde a diverse logiche di mercato. In settembre gli effetti negativi degli scenari internazionali si sono concentrati sostanzialmente nelle materie prime destinate al Distretto Ceramico e nei prodotti petroliferi (che comunque mantengono un trend complessivamente positivo), con un leggero rallentamento anche nei prodotti siderurgici che non sono ancora tornati ai livelli dello scorso anno».

Particolarmente delicata rimane la situazione delle materie prime destinate all’industria ceramica, la cui movimentazione ha subito una brusca frenata a settembre, dopo i risultati positivi registrati nei mesi precedenti. «Il vistoso calo delle materie prime per le ceramiche sconta una situazione complessa dovuto alla crisi energetica e a nuove politiche di approvvigionamento delle materie prime. Nel porto i magazzini sono saturi grazie alle scorte accumulate nei mesi scorsi, come testimoniamo i numeri registrati fino al mese di agosto, ma la situazione di incertezza certamente si sta facendo sentire. Ci auguriamo che le positive notizie arrivate dal recente Cersaie possano farci intravedere un futuro prossimo migliore».

Benevolo si sofferma infine sulla ripresa dei prodotti agroalimentari solidi, sottolineando il ruolo della diversificazione delle importazioni in un contesto segnato dal peggioramento della situazione nel Mar Nero. «Sottolineo invece la ripresa rispetto allo scorso mese dei prodotti agroalimentari solidi, nonostante la situazione del Mar Nero che purtroppo si sta aggravando giorno dopo giorno come abbiamo visto anche con l’affondamento di una nave che era diretta proprio al porto di Ravenna, e ciò grazie alla prevista diversificazione dei paesi di importazione che si sta verificando con navi provenienti dal continente americano».