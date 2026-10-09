Ravenna, borse di studio in memoria di Fabio Montanari: 2mila euro agli studenti meritevoli del Morigia-Perdisa

Sabato 17 ottobre, alle 11, nell’aula magna dell’Istituto tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna, in via Guglielmo Marconi 6, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Fabio Montanari, ex studente diplomatosi geometra nel 1990 e scomparso tragicamente il 9 aprile 2006.

L’iniziativa, promossa da un gruppo di ex compagni di classe per ricordare l’amico soprannominato “il Moro”, prevede un premio complessivo di 2mila euro destinato agli studenti più meritevoli dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT). Alla cerimonia parteciperanno la famiglia Montanari, gli amici promotori della donazione e i rappresentanti dell’istituto. L’obiettivo è valorizzare l’impegno scolastico dei giovani, mantenendo viva la memoria dell’ex studente a vent’anni dalla scomparsa.