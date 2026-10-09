Ravenna-Campobasso, possibili chiusure delle strade attorno al Benelli e divieti per alcolici, vetro e lattine

In occasione della partita di Serie C tra Ravenna F.C. e Campobasso, in programma domenica 11 ottobre alle 14.30 allo stadio Benelli, il Comune di Ravenna informa che sono state previste alcune modifiche alla viabilità nelle strade vicine all’impianto sportivo. Le limitazioni al traffico e alla sosta saranno applicate soltanto in caso di necessità, in base alle condizioni di ordine e sicurezza pubblica. Previsti anche divieti relativi alla vendita e al consumo di bevande alcoliche, in vetro e in lattina.

Le misure sono finalizzate a garantire la sicurezza delle persone, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze di spostamento dei residenti. L’effettiva attivazione delle chiusure, così come la loro durata, sarà valutata dai responsabili della sicurezza.

Dalle 8 alle 17.45 potranno essere istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione in piazza Brigata Pavia, mentre il divieto di sosta con rimozione interesserà via Punta Stilo, tra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia, e piazza Zaccagnini, nel tratto compreso tra via dei Bersaglieri e via Cassino.

Ulteriori provvedimenti potranno scattare da due ore prima dell’inizio della partita fino a un’ora e mezza dopo la sua conclusione.

In particolare, sono previsti divieti di transito e di sosta con rimozione per tutti i veicoli in via Sighinolfi, tra viale Berlinguer e via Cassino; via dei Bersaglieri, tra via Sighinolfi e via Punta Stilo; via Punta Stilo, tra viale Berlinguer e via Cassino; via El Alamein, tra il civico 18 e via Punta Stilo; piazza Brigata Pavia, nell’area parcheggi; e viale Berlinguer, tra via Sighinolfi e rotonda Irlanda.

In via Cassino, tra via Marconi e via San Mama, e in via Montanari, tra via Nervesa e via Cassino, il divieto di transito non riguarderà i residenti, mentre quello di sosta con rimozione sarà valido per tutti.

Divieti di transito e sosta con rimozione, con esclusione dei residenti, potranno inoltre interessare via Stelvio, tra via Cassino e via Nervesa; via Monte Nero, via Punta Stilo, tra via Nervesa e via Cassino; via Tolmino, via Nervesa, via Monte San Marco, via El Alamein, tra il civico 18 e via San Mama; piazza Brigata Pavia, nella corsia davanti alle abitazioni tra i civici 3 e 8; via Montelungo, via Anzio e via dei Bersaglieri, tra via Punta Stilo e via San Mama.

Previsto anche il divieto di sosta con rimozione nell’area pubblica del parcheggio dietro l’edificio di Confartigianato, al civico 8 di viale Berlinguer.

Nelle zone interessate potranno comunque transitare o sostare i veicoli autorizzati dai funzionari responsabili dell’ordine pubblico.

Divieti per bevande alcoliche, bottiglie di vetro e lattine

Da due ore prima del fischio d’inizio fino a un’ora dopo la fine della partita, nell’area circostante lo stadio sarà vietato vendere e somministrare per asporto bevande in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, così come bevande con gradazione alcolica superiore a 5 gradi.

Il provvedimento riguarda l’area delimitata da via San Mama, tra rotonda Irlanda e via Lametta; via Lametta, tra via San Mama e via Podgora; via Podgora, tra via Lametta e via Montanari; via Monte San Michele; viale Randi, tra via Monte San Michele e via M. Pascoli; via M. Pascoli; viale Berlinguer, tra via Marconi e rotonda Irlanda; e via Ravegnana, dal civico 151 al 357.

Le limitazioni riguardano pubblici esercizi, attività commerciali e chioschi di piadina. Nella stessa area saranno vietati anche il consumo e la detenzione per il consumo di bevande con gradazione alcolica superiore a 5 gradi e di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori atti a offendere.