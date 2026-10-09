Ravenna-Campobasso, trasferta vietata ai tifosi molisani: il Comune chiede la revoca del provvedimento

Trasferta vietata a Ravenna per i tifosi del Campobasso residenti in Molise. Una decisione che ha provocato la dura reazione dell’Amministrazione comunale molisana che chiede alle autorità di pubblica sicurezza di riesaminare il provvedimento.

Il divieto arriva dopo le tensioni registrate domenica scorsa in occasione della partita contro la Torres, quando, secondo la ricostruzione del Comune, i sostenitori rossoblù avrebbero subito provocazioni da parte della tifoseria ospite, mantenendo tuttavia la calma ed evitando ulteriori incidenti.

L’Amministrazione giudica quindi paradossale che siano proprio i tifosi del Campobasso a subire le conseguenze dell’accaduto e auspica un ripensamento, come già avvenuto in occasione della trasferta a San Benedetto del Tronto, affinché possano seguire la squadra a Ravenna.