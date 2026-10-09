Ravenna. La classe V F dell’Istituto Magistrale Sperimentale “Margherita di Savoia” ha celebrato i 40 anni dalla maturità

Nella suggestiva cornice dell’Albergo del Cuore a Ravenna si è svolto un ritrovo speciale: la cena di classe dellaV F dell’Istituto Magistrale Sperimentale “Margherita di Savoia”, riunita per celebrare il 40° anniversario dal conseguimento della maturità. La serata ha visto la partecipazione di gran parte degli ex alunni, molti dei quali hanno hanno raggiunto Ravenna dall’estero o da fuori regione pur di non mancare all’appuntamento. Per molti di loro si è trattato del primo vero incontro dopo quarant’anni dal giorno degli esami.

“La serata, guidata da una sana ironia e dal piacere del ricordo, è trascorsa in un clima di grande allegria” -dichiara un portavoce della VF, aggiungendo- “Tra quiz di cultura generale, giochi dedicati agli aneddoti del passato, rievocazioni delle gite scolastiche e la colonna sonora che ha accompagnato quel meraviglioso quinquennio, gli ex compagni hanno riallacciato i fili del tempo.

A sorpresa li ha raggiunti la loro storica insegnante di Latino, la Professoressa Pagnani, la quale ha condiviso con gli ex studenti il ricordo di quegli anni e di un modello di studi sperimentali (basato sulla suddivisione per indirizzi) fortemente all’avanguardia, nato proprio grazie all’impegno di un gruppo di docenti coraggiosi e preparati, che diedero vita ad una scuola dal profondo valore educativo.

Un anniversario quindi che non è stato solo una celebrazione nostalgica, ma piuttosto il tributo ad un legame rimasto intatto nel tempo.”