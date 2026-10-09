Ravenna, lanciò tegole dai tetti ferendo quattro poliziotti: 24enne patteggia due anni e sei mesi

Ha patteggiato una pena di due anni e sei mesi il 24enne di origine tunisina protagonista della movimentata notte dell’11 aprile scorso in via Fiume Montone Abbandonato, a Ravenna. Il giovane, completamente nudo, era salito sui tetti di alcune abitazioni, lanciando tegole e laterizi verso la strada e contro gli agenti intervenuti per fermarlo.

Dopo circa due ore di tensione, la polizia era riuscita a bloccarlo attraverso una complessa operazione di recupero, durante la quale quattro operatori avevano riportato lesioni con prognosi di venti giorni ciascuno. L’episodio aveva provocato anche danni ad abitazioni e automobili.

Il Gup Federica Lipovscek ha respinto la richiesta della difesa di sostituire gli arresti domiciliari con l’obbligo di firma.