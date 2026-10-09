Ravenna protagonista su Rai 2: sabato 10 ottobre a “Il trono del gusto” lo street food della Darsena
Ravenna sarà protagonista su Rai 2 sabato 10 ottobre, alle 11.15, con una puntata del programma “Il trono del gusto” dedicata all’International Street Food, la manifestazione che si è svolta alla Darsena di città dal 25 al 27 settembre.
Le telecamere della trasmissione porteranno così sul piccolo schermo l’evento gastronomico che ha animato la Darsena ravennate nell’ultimo fine settimana di settembre, offrendo alla città una vetrina televisiva nazionale.
La puntata sarà trasmessa sabato 10 ottobre alle 11.15 su Rai 2 e successivamente sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, nella pagina dedicata al programma, dove è possibile trovare anche la seconda stagione.
Per rivedere la trasmissione: Il trono del gusto su RaiPlay.