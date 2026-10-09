Ravenna protagonista su Rai 2: sabato 10 ottobre a “Il trono del gusto” lo street food della Darsena

Ravenna sarà protagonista su Rai 2 sabato 10 ottobre, alle 11.15, con una puntata del programma “Il trono del gusto” dedicata all’International Street Food, la manifestazione che si è svolta alla Darsena di città dal 25 al 27 settembre.

La puntata sarà trasmessa sabato 10 ottobre alle 11.15 su Rai 2 e successivamente sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, nella pagina dedicata al programma, dove è possibile trovare anche la seconda stagione.