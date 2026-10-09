Ravenna, Riciclandino diventa una sfida tra scuole: iscrizioni aperte fino al 15 ottobre

Riciclandino cambia formula e diventa una competizione tra scuole, con prove dedicate alla raccolta differenziata, al riciclo e alla sostenibilità ambientale. C’è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi a “Riciclandino – La Sfida”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Ravenna e dal Gruppo Hera, che nell’anno scolastico 2026/2027 coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, insieme alle loro famiglie.

L’iniziativa, ideata da Hera e inserita tra le proposte didattiche de La Grande Macchina del Mondo, si rivolge alle 31 scuole primarie e alle 16 secondarie di primo grado del Comune di Ravenna. Dopo le precedenti edizioni dedicate alla promozione di comportamenti sostenibili, il progetto introduce una gara tra plessi scolastici, con punti assegnati in base alle attività realizzate e ai risultati ottenuti.

«È un progetto educativo che è cresciuto nel tempo, accompagnando i cambiamenti del nostro territorio e del sistema di raccolta – sottolinea l’assessora Federica Moschini – e che, con questa nuova sfida, si apre a tutta la comunità in un percorso educativo concreto che vuole confermare che per fare la differenza non servono grandi azioni ma piccoli gesti e scelte quotidiane consapevoli».

Come funziona la sfida tra scuole

Le classi partecipanti potranno accumulare punti attraverso due modalità. La prima prevede la realizzazione e la documentazione di azioni concrete a favore dell’ambiente, come merende senza plastica, iniziative per migliorare la raccolta differenziata in classe, attività contro lo spreco alimentare, conferimenti alle stazioni ecologiche da parte delle famiglie e progetti di sensibilizzazione rivolti ad altri studenti.

La seconda modalità consiste in un quiz digitale collettivo, al quale tutte le classi parteciperanno durante un’unica giornata dedicata. Anche le famiglie potranno rispondere a un quiz, contribuendo ad aumentare il punteggio della classe.

I risultati ottenuti dalle singole classi saranno successivamente sommati a livello di plesso per definire la graduatoria finale.

Il progetto si svolgerà interamente online. Le scuole iscritte riceveranno materiali didattici, strumenti informativi e il supporto di una segreteria organizzativa dedicata. Le attività realizzate dovranno essere documentate attraverso fotografie, da caricare sulla piattaforma digitale del concorso nel rispetto delle norme sulla privacy.

Premi per i plessi e le famiglie più attive

Per le scuole che raggiungeranno i migliori risultati sono previsti buoni per l’acquisto di materiale scolastico. Riconoscimenti specifici saranno assegnati anche alle famiglie che si distingueranno per partecipazione e coinvolgimento nelle attività.

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2026 e riguarda l’intero plesso scolastico. La procedura viene compilata una sola volta dal dirigente scolastico o dal referente di plesso, indicando le classi che intendono aderire.