Da sperimentazione a modello|
Scuola, “Settembre Insieme” verso il 2027: la Regione chiede alle famiglie come migliorare il progetto. Questionario online fino al 31 ottobre
La Regione Emilia-Romagna avvia un percorso partecipativo per definire il futuro di “Settembre Insieme”, il progetto di attività extrascolastiche gratuite rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole primarie nelle settimane precedenti l’inizio delle lezioni. Il primo passo è un questionario online, aperto a famiglie e cittadini fino al 31 ottobre, attraverso il quale raccogliere bisogni, aspettative, priorità ed eventuali criticità.
Il questionario è disponibile sulla piattaforma regionale Decidiamo ER e servirà a raccogliere indicazioni per la progettazione del modello regionale dell’iniziativa nel 2027.
La consultazione arriva dopo la sperimentazione avviata il 31 agosto, che nei quindici giorni precedenti l’inizio dell’anno scolastico ha coinvolto oltre 8mila bambine e bambini delle primarie in 42 Comuni, attraverso attività educative, sportive, culturali, ricreative e di socializzazione. Nei prossimi giorni la Regione avvierà anche una campagna social per promuovere la partecipazione al questionario.
«Abbiamo sempre concepito l’esperienza di Settembre Insieme non soltanto come sostegno alle famiglie nelle settimane che precedono l’inizio della scuola, ma anche come grande opportunità educativa e inclusiva capace di rafforzare il rapporto tra scuola, territorio e comunità – sottolineano il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora regionale alla Scuola e Welfare Isabella Conti –. L’esperienza sul campo ci ha permesso di verificare la validità dell’idea e la corrispondenza con le esigenze delle famiglie. Ora con questo questionario non intendiamo semplicemente chiedere alle persone se la sperimentazione è piaciuta, stiamo chiedendo loro di fornirci indicazioni su come progettare al meglio ciò che verrà. Vogliamo capire cosa ha funzionato, cosa può essere migliorato e come costruire una proposta sempre più efficace, stabile e vicina ai bisogni di bambine, bambini, famiglie e territori».
«L’ascolto – proseguono de Pascale e Conti – non è una fase accessoria, ma il metodo con cui vogliamo coinvolgere non solo le famiglie, ma tutti i soggetti della comunità educante nel solco della migliore tradizione partecipativa dell’Emilia-Romagna che considera le politiche più efficaci quelle costruite insieme alle comunità che le vivono».
Il questionario rappresenta la prima tappa di un percorso che coinvolgerà anche scuole, Comuni, Terzo settore e altri soggetti del territorio. A novembre sono previsti tre focus group, organizzati attraverso un confronto con l’Ufficio scolastico regionale, il Forum del Terzo settore e Anci Emilia-Romagna. Si terranno inoltre tavoli di confronto con Anci e le organizzazioni sindacali.
Il percorso si concluderà con un’assemblea deliberativa composta da 100 rappresentanti dei soggetti coinvolti, chiamata a condividere indirizzi e proposte sulla base dei risultati del questionario e degli incontri. Gli esiti contribuiranno alle decisioni sul modello di “Settembre Insieme” per il 2027.