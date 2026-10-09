Scuola, “Settembre Insieme” verso il 2027: la Regione chiede alle famiglie come migliorare il progetto. Questionario online fino al 31 ottobre

«Abbiamo sempre concepito l’esperienza di Settembre Insieme non soltanto come sostegno alle famiglie nelle settimane che precedono l’inizio della scuola, ma anche come grande opportunità educativa e inclusiva capace di rafforzare il rapporto tra scuola, territorio e comunità – sottolineano il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora regionale alla Scuola e Welfare Isabella Conti –. L’esperienza sul campo ci ha permesso di verificare la validità dell’idea e la corrispondenza con le esigenze delle famiglie. Ora con questo questionario non intendiamo semplicemente chiedere alle persone se la sperimentazione è piaciuta, stiamo chiedendo loro di fornirci indicazioni su come progettare al meglio ciò che verrà. Vogliamo capire cosa ha funzionato, cosa può essere migliorato e come costruire una proposta sempre più efficace, stabile e vicina ai bisogni di bambine, bambini, famiglie e territori».