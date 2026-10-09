Tornano letture e giochi per bambini alla Biblioteca Maria Goia di Cervia: appuntamenti fino a maggio 2027

Riprendono alla Biblioteca comunale “Maria Goia” di Cervia gli appuntamenti dedicati alla lettura e al gioco per i più piccoli e le loro famiglie. Dopo la pausa estiva, le attività tornano con un calendario che accompagnerà bambini e genitori fino a maggio 2027, tra letture animate, momenti di gioco e iniziative speciali.

Gli incontri si svolgeranno il lunedì pomeriggio alle 16.45 e il sabato mattina alle 10.30, con la partecipazione dei bibliotecari e dei volontari del progetto nazionale Nati per Leggere.

Alle attività settimanali si affiancheranno appuntamenti tematici legati alle principali festività e ricorrenze dell’anno, organizzati in collaborazione con l’associazione Nonèmaitroppotardi. Le iniziative proporranno letture, animazioni e momenti di gioco e condivisione a cura di Giulia Baldassarri e della Compagnia dei Giunchi.

Il programma non si svolgerà esclusivamente all’interno della biblioteca di Circonvallazione Sacchetti. Nel corso dell’anno, infatti, bibliotecari e volontari porteranno libri e storie anche in altri luoghi della città, partecipando a manifestazioni come la Mostra Colori di Immaginante e VerdeMercato, per promuovere la lettura e favorire occasioni di incontro tra famiglie e comunità.