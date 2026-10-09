Trittico Valle del Senio, a Casola Valsenio la prima edizione del Trail dei Frutti Dimenticati

Sabato 10 ottobre Casola Valsenio ospiterà la prima edizione del Trail dei Frutti Dimenticati, appuntamento conclusivo del Trittico Valle del Senio 2026, la challenge di corsa in natura che ha già visto disputarsi il Trail del Poggiolo, posticipato quest’anno al 15 febbraio, e il Trail Casola Valsenio dell’8 marzo. La gara sarà decisiva per assegnare i titoli nelle diverse categorie, con i leader della classifica generale pronti a difendere le proprie posizioni dagli inseguitori.

Tra gli atleti che hanno già confermato la partecipazione figurano Alessandro Pederzoli della Leopodistica, attualmente al comando della categoria maschile Under 50, e il compagno di squadra Massimiliano Alpi, leader tra gli Over 50. In campo femminile saranno invece chiamate a difendere il primato Antonietta Intana dei Lupi di Sparta, nella categoria Under 50, e Silvia Casadio della Leopodistica, tra le Over 50.

La manifestazione è organizzata dal Tè Bota Team in collaborazione con il Comune di Casola Valsenio e propone un tracciato competitivo di 18 chilometri con 850 metri di dislivello. Un percorso scorrevole, ma caratterizzato anche da alcuni passaggi più impegnativi, che potrebbe lasciare spazio a cambiamenti nella classifica finale del Trittico. Accanto alla gara principale è prevista una prova ludico-motoria di 8,5 chilometri con 400 metri di dislivello, aperta a chi desidera partecipare senza affrontare la distanza competitiva.

Il ritrovo è fissato al Parco Sandro Pertini, dove alle 9.30 sarà dato il via alla competizione, seguita dalla partenza della prova ludico-motoria. Le iscrizioni alla gara competitiva sono ancora aperte sulla piattaforma www.endu.net, con una quota di 25 euro, che salirà a 35 euro per chi si iscriverà direttamente il giorno dell’evento. Per la prova non competitiva la partecipazione costa invece 10 euro, da versare alla segreteria della manifestazione.

Al termine delle gare, durante il pasta party, si svolgeranno le premiazioni. Per il Trail dei Frutti Dimenticati saranno premiati i primi sette uomini Under 50, i primi cinque Over 50, le prime cinque donne Under 50 e le prime tre Over 50. Seguirà la cerimonia dedicata alla classifica finale del Trittico Valle del Senio, che anche quest’anno ha richiamato appassionati di trail running dalla Romagna e da altri territori.