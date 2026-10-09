Un libro, un disco e nessuna fretta: sabato a Ravenna si legge sotto il portico di Jean Music Room

Sabato 10 ottobre, dalle 17, il portico di Jean Music Room a Ravenna si trasformerà in una sala di lettura all’aperto, dove trascorrere un pomeriggio tra libri, musica e riviste da sfogliare e portare a casa gratuitamente. L’iniziativa, dal titolo Lascia che il tempo si fermi un momento, fa parte di “Parole soltanto parole”, la rassegna che per tutti i sabati di ottobre propone appuntamenti dedicati alla parola scritta, letta e ascoltata.

L’idea è quella di offrire uno spazio informale dove fermarsi, leggere e ascoltare musica senza orari o programmi prestabiliti. Chi parteciperà potrà portare il proprio libro, scegliere un posto sotto il portico e trattenersi quanto desidera, accompagnato dalla musica in sottofondo e, per chi lo vorrà, da una birra o un bicchiere di vino.

A disposizione del pubblico ci saranno anche numerose riviste musicali in regalo, pubblicazioni che raccontano dischi, concerti, artisti e storie della musica, messe a disposizione per essere sfogliate e trovare nuovi lettori.

«Viviamo con il telefono in mano e la testa sempre altrove. Sabato vogliamo proporre esattamente il contrario: un portico, una sedia, un libro e un disco che gira piano», spiega Gianni Corbari, proprietario di Jean Music Room.

«Le riviste musicali che regaliamo sono piccoli archivi di emozioni: dentro ci sono i concerti che abbiamo visto, i dischi che abbiamo consumato, i nomi che ci hanno cambiato la vita. Rimetterle in circolo è un modo per farle vivere ancora. A chi viene non chiediamo nulla, se non di concedersi un’ora senza fretta».