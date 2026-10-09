Una cascata di 1.264 elementi in porcellana al Mulino Scodellino di Castel Bolognese: inaugura la mostra “Acqua”

Sabato 10 ottobre, alle 17, il Mulino Scodellino di Castel Bolognese ospiterà l’inaugurazione di “Acqua”, mostra della scultrice e ceramista italo-colombiana Martha Pachón Rodríguez, a cura di Gianfranco Budini. Al centro dell’esposizione ci sarà un’installazione realizzata appositamente per l’antico mulino trecentesco: una cascata sospesa composta da 1.264 elementi in porcellana, illuminati da luci a led che ne esaltano la traslucenza.

L’opera nasce dal rapporto tra l’artista e gli spazi del Mulino Scodellino, edificio del XIV secolo nel quale l’acqua ha da sempre avuto un ruolo fondamentale. L’installazione è collocata proprio nel cuore della struttura, dove scorre l’acqua, e ne richiama il movimento attraverso una composizione sospesa che unisce la delicatezza della porcellana alla luce. Il risultato è un dialogo tra l’architettura storica e il linguaggio della scultura contemporanea, nel quale la materia sembra perdere consistenza e trasformarsi in un flusso luminoso.

Martha Pachón Rodríguez, nata a Santa Fe de Bogotá, in Colombia, ha sviluppato una ricerca artistica che intreccia natura, sensualità, sacralità e dimensione onirica. Le sue sculture esplorano il confine tra realtà e immaginazione, attraverso forme e materiali che richiamano elementi naturali e suggestioni simboliche.

La sua formazione comprende una laurea in Pedagogia delle arti e una successiva laurea in Belle Arti all’Università Surcolombiana di Neiva, oltre a una specializzazione in porcellana e gres conseguita all’Istituto d’Arte ceramica Gaetano Ballardini di Faenza. Nel corso della carriera ha ottenuto riconoscimenti internazionali ed esposto in musei e gallerie d’arte. Attualmente vive e lavora in Romagna, dove ha il proprio studio a Fognano, sulle colline faentine.