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Alluvioni e ricostruzione, a Faenza arrivano 14 ricercatori brasiliani per il progetto internazionale V-Clima
Faenza ospiterà da lunedì 12 ottobre una delegazione di 14 ricercatori brasiliani provenienti dallo Stato del Rio Grande do Sul, nell’ambito del progetto internazionale V-Clima, dedicato al confronto sulle strategie di gestione delle emergenze alluvionali e sui processi di ricostruzione.
L’iniziativa, promossa dall’Unione della Romagna Faentina insieme ai comitati territoriali, prevede due conferenze pubbliche a ingresso libero, in programma lunedì 12 e martedì 13 ottobre, entrambe dalle 17 alle 20.
Il primo incontro si svolgerà lunedì 12 ottobre nell’Aula 4 del complesso Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1. Al centro del confronto ci saranno le politiche di risposta ai disastri e i progetti europei dedicati alla tutela degli argini del fiume Lamone.
Martedì 13 ottobre gli incontri proseguiranno al Teatro dei Cappuccini, in via Canal Grande 55, con approfondimenti sulle tecnologie digitali applicate alla protezione civile, sulle infrastrutture verdi previste dal progetto Acqua Green e sulle conseguenze sociali della ricostruzione.
Entrambi gli appuntamenti saranno aperti alla cittadinanza, con ingresso gratuito.