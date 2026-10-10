AVS Cervia: No ad altri 500 appartamenti per arrivare a 30mila abitanti

Foto d'archivio

L’intervista dell’assessore de Luca apparsa sugli organi di stampa ci è parsa sorprendente.

Per la verità non sappiamo se il suo pensiero sia stato male interpretato ma se l’obiettivo dell’urbanistica è quello di far crescere gli abitanti vi Cervia di circa 1000 persone semplicemente per superare la soglia che consente di avere un numero maggiore di assessori diciamo subito che non siamo d’accordo.

Non c’è traccia nel programma di coalizione una simile idea.

Quello che dovrebbe preoccupare non sono le case per nuovi abitanti ma i problemi drammatici delle tante persone che non riescono a trovare casa oggi perché gli affitti turistici e le operazioni immobiliari rendono praticamente inarrivabile il mercato delle abitazioni.

E certamente l’idea esposta dall’assessore di non risolvere il grave problema sociale che colpisce grande parte della popolazione, a cominciare dai giovani.

Anche pensare che l’edilizia residenziale realizzata da costruttori privati sia il metodo più adatto per affrontare il drammatico problema casa a Cervia ci pare illusorio.

Riteniamo necessario un grande intervento per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, l’unica misura che può far fronte alle reali esigenze abitative delle città come la nostra e vorremmo che fossero molte di più le risorse stanziate dalla Regione.

Altre due questioni sollevate dall’assessore ci rendono perplessi: non ha detto nulla di chiaro a proposito dell’area industriale di Montaletto.

È inutile pensare ad una sua riqualificazione dal punto di vista energetico, ambientale, ecologico e con maggiori servizi, che possa consentire l’insediamento di altre aziende senza risolvere in alcun modo il tema degli impianti di triturazione dei rifiuti da demolizione, incompatibili non solo con l’ambiente ma con le altre imprese che producono beni che richiedono un ambiente pulito, senza polveri, senza rumori, ed anche accogliente.

Invece si è già visto che le produzioni dei frantoi distribuiscono la polvere verso tutto ciò che gli altri producono.

Infine le colonie. È un tema spinoso ma noi riteniamo che esse debbano continuare a svolgere quella straordinaria funzione sociale che ebbero fin dall’origine. Ci sono Comuni ed altri enti che le hanno mantenute e ne fanno ancora oggi uno straordinario uso sociale, soprattutto per anziani e giovani che in altro modo non potrebbero permettersi di venire al mare.

Pensiamo quindi che sia sbagliato puntare ancora una volta su un modello turistico che mostra sempre più i suoi limiti e non serviranno gli abbellimenti nel centro di Milano Marittima, realizzati attraverso le solite operazioni immobiliari di trasformazione, per consentire l’insediamento di altre strutture commerciali ai piani terra, a consegnarci un turismo più legato ai temi ambientali, il cui obiettivo è chiaramente indicato nel programma di coalizione.