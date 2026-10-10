Cervia, controlli dei Carabinieri: sequestrati 50 chili di carne in un’attività commerciale

Cinquanta chili di carne congelata conservata in modo improprio e priva della necessaria tracciabilità sono stati sequestrati in un’attività commerciale di Cervia, sanzionata con una multa di 2.000 euro. Il controllo rientra nel servizio straordinario svolto nella notte dai Carabinieri tra Cervia, Milano Marittima e Castiglione di Ravenna, che ha interessato sia la sicurezza sul territorio sia il rispetto delle norme negli esercizi commerciali.

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno controllato 120 persone, di cui 26 straniere, e svolto verifiche sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme. Con il supporto dei reparti specializzati NAS e NIL, l’attività si è estesa anche ai controlli igienico-sanitari negli esercizi commerciali e alla tutela dei lavoratori.

Sul fronte degli arresti, i militari hanno fermato due uomini, un italiano di 48 anni e un cittadino rumeno di 32, entrambi destinatari di provvedimenti di carcerazione emessi dalle autorità giudiziarie.

Quattro le persone denunciate in stato di libertà. Due automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Un uomo di 46 anni, di origini albanesi, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari dopo aver causato un incidente stradale. Denunciato anche un 19enne di origine egiziana, trovato sul territorio nonostante fosse destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Ravenna.

Durante il servizio, un italiano di 29 anni è stato inoltre segnalato alla Prefettura dopo essere stato trovato in possesso di una dose di marijuana per uso personale.