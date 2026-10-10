Derby Faenza-Ravenna: Aniello e Pansa si ritrovano da avversari al PalaCattani

Due squadre imbattute dopo le prime due giornate e un derby che mette di fronte due allenatori legati da una promozione in Serie A2. Domenica alle 18, al PalaCattani, la Tema Sinergie Faenza ospita l’OraSì Ravenna nell’unica sfida tutta emiliano-romagnola del campionato. I ravennati arrivano all’appuntamento dopo aver vinto entrambe le gare disputate, mentre i faentini puntano a confermare quanto mostrato in questo avvio di stagione.

Per coach Daniele Aniello, sulla panchina dell’OraSì, sarà anche l’occasione per ritrovare Lorenzo Pansa, oggi alla guida della Tema Sinergie. I due hanno lavorato insieme alla Ristopro Fabriano nella stagione 2020/21, conquistando la promozione in Serie A2, con Pansa capo allenatore e Aniello vice.

«Ravenna è una squadra ben allenata da Daniele Aniello che è un amico oltre ad un collega. Insieme abbiamo vissuto la promozione di Fabriano in serie A2 e ci legano ricordi stupendi – spiega coach Lorenzo Pansa –. Il suo punto di forza è il saper dare alle squadre una identità e lo si è già visto nelle prime due giornate, perché l’OraSì non solo ha sempre vinto, ma lo ha fatto senza un giocatore fondamentale come Brigato».

Il tecnico faentino sottolinea la qualità del roster ravennate, tra giocatori esperti e giovani in crescita. «Ha un quintetto molto forte e una panchina con giovani di qualità dove c’è Feliciangeli che dalla seconda parte della scorsa stagione sta mostrando di potersi far valere anche in B Nazionale. Il punto di forza in attacco è Dron, che crea i pericoli maggiori, ma Ravenna riesce a far giocare male le avversarie rompendone il flusso di gioco, altra caratteristica del gioco di Aniello. In difesa dovremo confermare quello che abbiamo fatto nelle prime due giornate in modo da togliere loro giocate semplici. Fondamentale sarà essere pazienti e aggressivi».

Dal canto suo, Aniello ha evidenziato alla vigilia la necessità di affrontare il derby con attenzione difensiva, energia e concentrazione. «Faenza è una squadra ben allenata con tanto talento e diverse soluzioni. Per limitarla dovremo essere solidi e attenti in difesa, cercando di togliere loro ritmo e fiducia, senza concedere tiri facili. Sarà fondamentale aiutarci, comunicare e giocare di squadra, cercando di controllare i rimbalzi e limitare le loro situazioni di contropiede da palla persa. Dovremo affrontare la sfida con energia, concentrazione e la consapevolezza che ogni possesso sarà importante».

L’allenatore ravennate si aspetta una partita intensa e considera importante la gestione delle energie lungo tutti i quaranta minuti. Pur essendo soltanto alla terza giornata, il derby ha un significato particolare per entrambe le squadre. «È chiaro, però, che un derby ha sempre un significato speciale e che entrambe le squadre vorranno fare bene», ha spiegato Aniello, che ha anche ringraziato i tifosi presenti domenica scorsa al Pala de Andrè per il sostegno alla squadra.

Per l’OraSì, il nuovo corso è iniziato dopo una stagione conclusa con la salvezza al secondo turno dei play-out. La squadra ha mantenuto alcuni punti fermi, tra cui il capitano Gabriel Dron, il playmaker classe 2002 alla quarta stagione in giallorosso, l’ala Kevin Brigato e il pivot lituano Rolandas Jakstas. Nel gruppo c’è anche Alessandro Feliciangeli, classe 2006, che nelle prime due gare ha viaggiato a una media di 15,5 punti.

Sono arrivati inoltre la guardia Giacomo Baldini e l’ala Stefano Masciadri, già a Ravenna in Serie A2 dal 2016 al 2019, insieme a quattro giovani al debutto in B Nazionale: Alessandro Casali, Alessandro Forconi, Mattia Mecenero e Success Eruke. Un gruppo che combina esperienza e gioventù, con un’età media di 30,6 anni per il quintetto titolare e di 19,4 per le riserve.

Quella di domenica sarà la sesta sfida tra Basket Ravenna e Raggisolaris Faenza: il bilancio dei precedenti vede avanti i giallorossi per 3-2.