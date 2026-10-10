Dopo 14 frane partiti i lavori in Via Aurora a Brisighella: oltre 2,5 milioni per mettere in sicurezza la strada

Sono iniziati a Brisighella i lavori di ripristino e messa in sicurezza di via Aurora, dove quattordici distinti fenomeni franosi hanno danneggiato la sede stradale, sia a monte sia a valle. L’intervento, del valore complessivo di 2.547.436,54 euro, avrà una durata stimata di circa undici mesi.

Il progetto prevede una serie di opere di consolidamento, differenziate in base alle caratteristiche dei singoli tratti interessati dai dissesti. Saranno realizzate strutture di sostegno, palificate, gabbionate e interventi con pali e micropali, insieme a sistemi di drenaggio e regimazione idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque piovane.

Accanto alle opere strutturali saranno utilizzate anche tecniche di ingegneria naturalistica, con palizzate e strutture in legname e pietrame, per contribuire alla stabilizzazione dei terreni e alla riduzione del rischio idrogeologico.