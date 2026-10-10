Ex Consorzio agrario a Lugo, via libera al progetto Cia-Conad: nuovo supermarket e cento parcheggi

Via libera definitivo alla riqualificazione dell’area dell’ex Consorzio agrario di Lugo, dove è prevista la realizzazione di una nuova struttura commerciale Cia-Conad, destinata a ospitare il punto vendita oggi in via Ricci Curbastro. Il Consiglio comunale ha approvato la variante al Piano di recupero nella seduta di giovedì 8 ottobre, dopo l’esame delle osservazioni presentate.

Il Partito Democratico ha confermato il proprio voto favorevole. Attraverso il consigliere Marco Bertozzi, il gruppo consiliare ha espresso una valutazione positiva del lavoro svolto per esaminare le osservazioni e recepirle, dove possibile, introducendo ulteriori tutele nel progetto.

L’intervento riguarda un comparto di circa 5.700 metri quadrati, dismesso da oltre vent’anni e situato tra via Acquacalda, vicolo Macello Vecchio e via Manet, a poche decine di metri dalla Rocca. Secondo il Pd, il progetto rappresenta un’opportunità di riqualificazione urbana, con il recupero di un’area in stato di degrado attraverso un investimento interamente a carico del privato. Tra le opere previste figurano anche circa cento nuovi parcheggi a disposizione della collettività, in prossimità del centro.

Un altro elemento evidenziato dal gruppo consiliare è la convenzione che prevede la cessione al Comune di un’area verde di oltre 21mila metri quadrati. Lo spazio è considerato strategico per la laminazione delle acque in un importante quartiere della città. Per renderlo pienamente funzionale saranno necessari ulteriori investimenti, ma per il Pd la cessione costituisce un risultato significativo legato all’intervento.

Il progetto comprende anche opere per migliorare la sicurezza stradale lungo via Acquacalda, vicino al centro e a un importante presidio scolastico. Sono previste isole spartitraffico, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclabili e una nuova pista ciclopedonale in vicolo Macello Vecchio. Per quanto riguarda il rifornimento del punto vendita, il progetto prevede inoltre un utilizzo limitato di mezzi.

Restano tuttavia alcune criticità sulle quali il Pd annuncia attenzione, a partire dall’impatto acustico. Il progetto prevede il rafforzamento della barriera antirumore, ma secondo il gruppo sarà importante verificarne nel tempo l’efficacia, attraverso controlli costanti e la collaborazione con l’ente gestore.

Un monitoraggio è ritenuto necessario anche per il traffico, sia pesante sia leggero, soprattutto nei periodi di maggiore attività dell’esercizio commerciale, così da poter intervenire qualora emergessero problemi.

Alla luce delle misure previste, delle soluzioni tecniche disponibili e dell’affidabilità del gestore, il Pd ritiene che sia possibile riqualificare l’area senza peggiorare la qualità della vita dei residenti, ma anzi migliorandola.