Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro: a Ravenna, denunce in aumento del 12,3% in cinque anni

Non c’è proprio niente da festeggiare nella Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro, che quest’anno cade domenica 11 ottobre: secondo un report stilato dall’osservatorio dati della Cisl Romagna sulla base dei dati Inail dell’ultimo quinquennio (2021-2025), i numeri delle segnalazioni restano altissimi e non accennano a calare, anche se c’è una flessione del dato sugli incidenti più gravi, che comunque restano quasi 2.900 l’anno.

Nessuna provincia della Romagna può considerarsi all’avanguardia sul fronte sicurezza, che ci si trovi a lavorare a Forlì-Cesena, a Ravenna o a Rimini, l’emergenza continua.

Stando ai dati riportati dall’osservatorio della Cisl, nel 2025 in Romagna sono state presentate 19.620 denunce di infortunio sul lavoro, oltre 53 al giorno, il 9,1% in più rispetto al 2021. Di queste, 12.435 sono state riconosciute dall’Inail come infortuni avvenuti per causa di lavoro. La differenza tra denunce e casi riconosciuti è quindi di 7.185, pari a oltre un terzo delle segnalazioni presentate. E nei primi sette mesi del 2026 il fenomeno torna a crescere: le denunce sono state 12.392, contro le 11.493 dello stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento del 7,8%.

Passando invece a considerare gli infortuni riconosciuti come tali dall’Inail, nel 2025 sono stati il 5,7% in più rispetto al 2021. I casi con inabilità superiore ai 40 giorni sono invece scesi a 2.859, dagli oltre 3.100 registrati nel 2023. Una diminuzione che, secondo il quadro tracciato dall’Osservatorio, non è sufficiente a indicare un’inversione di tendenza: le denunce restano elevate e nei primi mesi del 2026 hanno ripreso a salire.

Forlì-Cesena, il numero più alto di denunce e infortuni gravi

Con 7.247 denunce nel 2025, Forlì-Cesena è la provincia romagnola con il valore assoluto più alto, davanti a Ravenna per poche decine di casi. Il dato è cresciuto del 5,3% rispetto al 2024, tornando al massimo del quinquennio. Gli infortuni riconosciuti sono stati 4.672, sostanzialmente stabili rispetto al 2021, mentre quelli con inabilità superiore ai 40 giorni hanno raggiunto quota 1.217: più di tre al giorno.

I casi gravi erano stati 1.402 nel 2023. La diminuzione del 6,3% registrata nel 2025 non cancella quindi il peso del fenomeno. Anche la distanza tra denunce e riconoscimenti merita attenzione: la quota delle denunce riconosciute è scesa dal 67,9% al 64,5% in cinque anni. In termini assoluti, secondo le stime riportate dall’Osservatorio, i casi non riconosciuti sono passati da circa 2.200 a oltre 2.500.

Tra i settori, la manifattura rappresenta il 20,7% delle denunce. Crescono inoltre le segnalazioni relative al commercio e alle costruzioni. Nella sanità, invece, le denunce sono diminuite del 27,4% rispetto al 2021, pur registrando una ripresa del 16,5% nell’ultimo anno.

Ravenna, aumentano gli infortuni gravi rispetto al 2021

Nel Ravennate le denunce sono state 7.171 nel 2025, il dato più alto del periodo analizzato e un aumento del 12,3% rispetto al 2021: la crescita più marcata tra le tre province. Gli infortuni riconosciuti sono passati da 4.007 a 4.452, con un incremento dell’11,1%, dopo il picco di 4.495 casi registrato nel 2024.

È anche la provincia con la quota più bassa di denunce riconosciute, attorno al 62%. La differenza tra i due valori è di 2.719 casi nel 2025. Il dato, da solo, non permette di attribuire una causa ai mancati riconoscimenti, ma evidenzia la distanza tra le segnalazioni presentate e gli infortuni che risultano accertati dall’Inail.

Ravenna è inoltre l’unica provincia romagnola in cui gli infortuni gravi restano sopra i livelli del 2021: nel 2025 sono stati 866, contro gli 815 di cinque anni prima, con un aumento del 6,3%. Rispetto al picco di 942 casi del 2024 si registra una diminuzione dell’8,1%, ma il numero rimane elevato.

Sul fronte dei settori economici, l’Osservatorio segnala una crescita delle denunce nel commercio, aumentate del 24,1% rispetto al 2021, e nelle costruzioni, con un incremento del 17,5%. Proprio l’edilizia resta tra gli ambiti sui quali mantenere alta l’attenzione. Nei giorni scorsi un lavoratore è morto in un cantiere di Faenza, in via Pana, un episodio che riporta l’attenzione sulla prevenzione e sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rimini, il turismo pesa sugli infortuni e le denunce accelerano nel 2026

Nel Riminese il numero delle denunce nel 2025 è stato pari a 5.202, l’11,2% in più rispetto al 2021, anche se in lieve calo sull’anno precedente. Gli infortuni riconosciuti sono stati 3.311 e rappresentano il 63,6% delle denunce, contro il 65,4% di cinque anni prima. La differenza tra segnalazioni e riconoscimenti ammonta quindi a 1.891 casi.

Rimini presenta invece la diminuzione più consistente degli infortuni gravi nel quinquennio: da 913 nel 2021 a 776 nel 2025, con una riduzione del 15%. Nell’ultimo anno il calo è stato dell’11,7% e il peso dei casi gravi sul totale degli infortuni riconosciuti è sceso dal 29,8% al 23,4%.

Il quadro resta però articolato. Nei primi sette mesi del 2026 Rimini ha registrato l’aumento più marcato delle denunce tra le province romagnole. Nel tessuto economico locale, caratterizzato dal peso dei servizi e del turismo, il comparto di alloggio e ristorazione è quello con il maggior numero di denunce: 634, pari al 12,2% del totale provinciale, la quota più alta in Romagna. Il commercio è cresciuto del 27,8% rispetto al 2021, mentre la sanità ha registrato 532 denunce.

Le costruzioni mostrano una diminuzione del 6,4% nell’ultimo anno, ma il settore resta interessato da episodi gravi. Il 6 ottobre un lavoratore è morto dopo essere caduto da un ponteggio in via Coletti, a Rimini.

Nel 2026 le denunce aumentano in tutte e tre le province

I dati più recenti confermano una ripresa degli infortuni denunciati. Tra gennaio e luglio 2026 le segnalazioni in Romagna sono state 12.392, 899 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La media giornaliera è passata da circa 54 a quasi 58 denunce.

A Rimini si è passati da 3.019 a 3.378 denunce, con un aumento dell’11,9%. A Forlì-Cesena il dato è salito da 4.241 a 4.613, pari al +8,8%. A Ravenna, infine, le denunce sono aumentate da 4.233 a 4.401, con una crescita del 4%.

L’incremento riguarda quindi tutte le province, seppure con intensità differenti. I dati dei primi sette mesi non consentono di anticipare con certezza il bilancio dell’intero anno, ma indicano che la riduzione degli infortuni gravi registrata nel 2025 non è stata accompagnata da una diminuzione delle denunce complessive.

I commenti e le richieste del sindacato

“La 76ª Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è prima di tutto un momento di ricordo e di vicinanza alle famiglie – afferma Francesco Marinelli, Segretario Generale CISL Romagna -. Con il nostro Osservatorio abbiamo voluto analizzare gli ultimi cinque anni e presentare questo lavoro proprio l’11 ottobre, convinti che ricordare significhi anche impegnarsi a fare di più. Dal quadro che emerge ricaviamo un messaggio di forte attenzione: il tema della sicurezza resta aperto e richiede un impegno costante da parte di tutti.”

“Per questo ci rivolgiamo con spirito di collaborazione alle istituzioni e a tutti i soggetti che partecipano ai tavoli sulla sicurezza attivi nelle nostre province – prosegue Marinelli -. Riconosciamo il lavoro fatto finora e riteniamo che questi tavoli siano uno strumento prezioso. Proprio per questo auspichiamo un rafforzamento della loro azione: incontri più frequenti, obiettivi condivisi e verificabili. È un percorso da costruire insieme, e la CISL assicura la propria piena disponibilità.”

“Le priorità che indichiamo sono controlli sempre più mirati nei settori e nei luoghi di lavoro dove il rischio è maggiore, una formazione continua e adeguata, estesa anche a chi lavora con contratti a termine, stagionali o in appalto e subappalto, e la valorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che sono il primo presidio dentro le aziende – aggiunge -. In tutte le province della Romagna stiamo portando avanti, insieme alle altre associazioni, percorsi formativi rivolti agli studenti, perché crediamo che la cultura della sicurezza e della prevenzione debba essere promossa fin dai banchi di scuola”.