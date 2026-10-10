Inaugurato a Ponte Nuovo il murales pavimentale nel giardino Franco Basaglia

Un’opera d’arte per unire rigenerazione urbana, partecipazione e sensibilizzazione sulla salute mentale. È stato inaugurato ieri pomeriggio, nel giardino Franco Basaglia a Ponte Nuovo, a Ravenna, un murales pavimentale realizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale 2026.

Il progetto ha coinvolto le Magliette Gialle e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna dei corsi triennali di mosaico e design del gioiello, sotto la supervisione di Chiara Longo, docente del corso di Applicazioni digitali per l’arte ed arte visiva.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore alla Partecipazione del Comune di Ravenna, Giancarlo Schiano, la direttrice dell’Accademia di Belle Arti, Paola Babini, e la direttrice del Dipartimento di salute mentale di Ravenna, Antonella Mastrocola.

Protagonisti dell’intervento sono i colori e i simboli della bandiera della pace, utilizzati sia nella realizzazione del murales sia per svelare la targa del giardino. Una scelta che richiama due dimensioni della pace: quella tra i popoli e quella interiore, legata alla salute mentale e al benessere della persona.

“In questo luogo la pace assume una duplice e profonda valenza – dichiara l’assessore Schiano –: da un lato la pace tra i popoli e nel mondo, di cui oggi c’è più che mai bisogno, dall’altro la pace interiore e della mente, valore fondamentale quando si parla di salute mentale, equilibrio psicologico e benessere della persona”.