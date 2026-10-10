Infrastrutture in Romagna, Gnassi: “Quattro anni di annunci e zero risorse aggiuntive”

“Zero risorse aggiuntive”, procedimenti attuativi fermi e nessuna convocazione dei tavoli istituzionali necessari a sbloccare le opere. È il bilancio che il deputato del Partito Democratico Andrea Gnassi traccia dell’azione del Governo sulle infrastrutture della Romagna, dopo la risposta in aula della sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino a un’interpellanza urgente indirizzata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Nel mirino ci sono alcune delle principali opere attese sul territorio, dalla variante alla Statale 16 Adriatica alla Ss258 Marecchiese, dal terzo casello dell’A14 al collegamento Rimini-San Marino, fino agli interventi nell’area di Forlì, Cesena e Ravenna, alla E45 e al progetto dell’Alta velocità ferroviaria verso l’Adriatico.

Infrastrutture riminesi al palo: SS 16 Adriatica

“Dopo tanti annunci e promesse, ci viene ribadito ufficialmente dietro mille giri di parole che tutto è fermo al palo – incalza Gnassi -. Chiediamo della variante alla Statale Adriatica 16 e ci si risponde con la variante alla via Emilia di Castel Bolognese (prevista da 15-20 anni), come quella sul tratto di Santa Giustina che conosco molto bene perché ero appena sindaco dal 2011 per avviarla e senza l’attuale primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad e la Regione che hanno tirato per la giacca il Governo non si sarebbe certo alla fase attuativa. Sullo stato dell’arte della SS 16 Adriatica chiesto nell’interpellanza, la Bellaria-Rimini Sud, la sottosegretaria Savino dice che dopo la sentenza del Tar che ha accolto i ricorsi sono in corso interlocuzioni con la Regione per decidere il da farsi e che sono stati stanziati 415 milioni di euro. Posto che ciò è tutto noto da anni, quei 415 milioni li hanno messi Governi e accordi Anas precedenti, oggi apprendiamo dal Governo che la situazione è totalmente ferma e fuori controllo. Il Tar ha bloccato, Anas non sa dove andare e non risponde neanche agli enti locali. Apprendiamo dal Governo che non c’è alcun tavolo istituzionale, Conferenza di Servizi con i Comuni per capire dove e come si procede dopo il Tar. Cosa aspetta il Governo a chiamare i sindaci di Rimini e di Bellaria? Il presidente de Pascale? A fare una Conferenza di servizi? A fissare un incontro? Ci date qualche data che la mettiamo in agenda? Così si fa, se no si continuano a tirare solo le cose in aria”.

Ss258 Marecchiese, nessun finanziamento previsto

“Zero anche per la Marecchiese, per la quale non c’è un euro previsto e Savino oggi in aula lo sancisce”. Secondo Gnassi, la risposta del Governo conferma quanto già noto da quattro anni: la Ss258 Marecchiese è inserita soltanto nella sezione studi e progetti del Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025. L’inserimento deriva da un accordo del 2023 promosso dalla Provincia di Rimini, dai Comuni del territorio e da Anas per uno studio dei flussi di traffico e dei tracciati.

“Tradotto, zero anche in questo caso, con in più l’aggravante che sulla definizione di studi e progetti nessun Comune, da Rimini a Santarcangelo alla Valmarecchia, è stato più coinvolto e interpellato come la legge prevede ed è indispensabile per andare avanti”, sostiene il deputato.

Terzo casello A14 alla Fiera di Rimini, mancano impegni finanziari

Nessun nuovo impegno finanziario per il terzo casello dell’A14 al servizio della Fiera di Rimini. Dalla risposta formale del Governo in aula alla Camera, riferisce Gnassi, emerge che l’intervento non rientra fra gli investimenti inseriti nel 2026 da Autostrade per l’Italia. Il Governo avrebbe dichiarato che “sta proseguendo ragionamenti con gli enti locali”, ma per il deputato restano senza risposta le domande su dove e quando si terrà un tavolo istituzionale tra Comune, Regione e Governo.

Gnassi ricorda che nel 2024 il Comune di Rimini, la Regione, Aspi e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avevano condiviso uno studio di fattibilità, trasmesso al ministro Salvini nel luglio 2025. Solo recentemente è stato avviato un tavolo tecnico che, secondo il deputato, procede senza certezze sui tempi per l’inserimento del progetto nella programmazione e nel piano economico-finanziario di Aspi. “Oggi apprendiamo dal Governo che non c’è alcuna ipotesi di impegni finanziari, né di ripartizione degli oneri tra i soggetti interessati”.

Ss72 Rimini-San Marino, procedure ancora ferme

Anche per la Ss72 Rimini-San Marino, Gnassi denuncia l’assenza di progressi. La risposta del Governo avrebbe richiamato i 14 milioni di euro già previsti nell’accordo di programma 2014-2020, poi aumentati a 22 milioni nell’accordo 2021-2025 su richiesta dei Comuni riminesi.

“Anche qui tutto fermo. Dalla risposta del Governo apprendiamo un elenco di cose note”, afferma il deputato, sottolineando che non risultano convocate Conferenze di servizi o tavoli istituzionali per avviare le procedure attuative.

Province di Forlì-Cesena e Ravenna

Terzo lotto della tangenziale di Forlì e Tosco-Romagnola

Per il terzo lotto della tangenziale di Forlì e la Tosco-Romagnola, Gnassi sostiene che la risposta del Governo si limiti a richiamare opere già previste da anni.

“Apprendiamo dal Governo sostanzialmente del terzo lotto della tangenziale di Forlì e della Tosco-Romagnola tutte cose già previste da anni e anni. Niente di aggiuntivo, niente che favorisca procedure attuative ed esecutive diverse da quelle note, ma necessarie”.

Ravegnana bis, progetto da 404 milioni senza tempi definiti

Sulla Ravegnana bis, il Governo ha ribadito la necessità di coinvolgere gli enti locali per definire il quadro attuativo e la progettazione.

Gnassi contesta però il mancato confronto istituzionale, mentre la Regione Emilia-Romagna e i Comuni chiedono il potenziamento in sede e hanno finanziato anche la progettazione preliminare.

Dalla risposta del Governo emerge che Anas ha approvato nel luglio 2026 il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo stimato di circa 404 milioni di euro. Restano tuttavia da definire i tempi e le procedure per arrivare agli interventi, oltre a una condivisione effettiva del progetto con gli enti locali.

E45, nessun nuovo finanziamento per la messa in sicurezza

“È un collegamento strategico per l’Italia, a sud con Roma e a nord con il Veneto-Mestre”.

Gnassi ricorda che un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro per la E45 era stato definito già nel 2016 con il ministro Graziano Delrio.

“Oggi, a quasi quattro anni dall’insediamento dell’attuale Governo, apprendiamo dalle risposte in aula che non risultano alcuni nuovi finanziamenti né azioni (concrete e veloci!) per la definitiva messa in sicurezza”, afferma.

Lago di Quarto a Sarsina, risorse insufficienti per il recupero

Per il recupero del lago di Quarto, a Sarsina, dopo l’annunciato contributo di circa un milione di euro previsto dalla legge di bilancio 2026, secondo Gnassi non è ancora chiaro chi abbia la titolarità degli interventi sull’invaso.

Il deputato giudica inoltre le risorse insufficienti rispetto ai costi del ripristino funzionale, che, secondo gli studi di fattibilità, richiederebbe decine di milioni di euro.

Emilia-Romagna

Alta velocità Bologna-Adriatico, finanziato soltanto il tratto fino a Castel Bolognese

Sull’Alta velocità ferroviaria verso l’Adriatico, Gnassi denuncia l’assenza di risorse per proseguire oltre la provincia di Bologna.

“Oggi formalmente apprendiamo che è finanziato il tratto Bologna-Castelbolognese. Cioè non si esce dalla provincia di Bologna. Non c’è nulla, zero risorse, su Bologna-Adriatico, né per la fantomatica, annunciata e poi sparita qui o là, Stazione AV Medio Romagna. Di fatto una Stazione Alta Velocità Romagna fantasma, ma con le ruote a seconda di chi la annuncia, su un tratto totalmente non finanziato”.

Passante autostradale di Bologna, servono 5 miliardi

Nel suo intervento conclusivo, il deputato richiama anche il passante autostradale di Bologna, per il quale indica un fabbisogno di 5 miliardi di euro.

Gnassi chiede al Governo di passare dagli annunci al confronto con gli amministratori locali e la Regione, ricordando il ruolo dell’Emilia-Romagna nei collegamenti nazionali tra Nord e Sud, Est e Ovest.

Gnassi: “Più rispetto per la Romagna, se ci sono problemi coinvolgete territori e Regione”

Il deputato conclude contestando l’atteggiamento del Governo nei confronti dell’Emilia-Romagna e chiedendo che i Comuni e la Regione siano coinvolti nei procedimenti, senza essere esclusi dai tavoli istituzionali.

“Abbiamo presentato questa interpellanza urgente al ministro Salvini e lo abbiamo fatto come gruppo del Partito Democratico al completo perché in questi anni sulla Emilia-Romagna più che un’idea di governo, una collaborazione istituzionale la destra ha avuto un atteggiamento di comando, di forza. Un’intenzione di colpirla politicamente addossandole colpe come sull’alluvione, ma non collaborando lealmente e istituzionalmente”.