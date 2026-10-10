La Pallamano Romagna capolista attende Chieti: sfida tra due protagoniste della Serie A Silver
La Pallamano Romagna torna in campo sabato 10 ottobre alle 19 al PalaCavina di Imola, dove affronterà il Chieti nella quarta giornata del girone B di Serie A Silver. Una sfida importante per la formazione arancioblù, che arriva all’appuntamento da capolista solitaria e si troverà di fronte una delle squadre più ambiziose del campionato, ancora imbattuta dopo tre giornate.
Il precedente della scorsa stagione, quando il Romagna si impose nettamente per 38-25 (16-7 all’intervallo), rischia di essere poco indicativo. Il Chieti è infatti profondamente cambiato: dopo aver lottato per la salvezza, la formazione abruzzese punta ora ai playoff, grazie anche a una campagna acquisti che ne ha rafforzato il potenziale.
Anche il Romagna ha rinnovato il proprio organico, inserendo numerosi giovani del vivaio. Per la squadra allenata da coach Di Matteo, quella contro Chieti rappresenta il primo confronto particolarmente impegnativo di questo avvio di stagione.
I numeri confermano il valore delle due formazioni. Chieti ha segnato 108 reti nelle prime tre giornate, contro le 105 del Romagna, ma gli arancioblù possono contare su una difesa decisamente più solida: appena 66 gol subiti, rispetto ai 95 degli abruzzesi.
Il Chieti, guidato da Alessio Savini, che sabato seguirà la partita dalla tribuna perché squalificato, ha conquistato cinque punti nelle prime tre gare, grazie alle vittorie contro Putignano e Aretusa e al pareggio nel derby con Teramo.
Tra i principali protagonisti della formazione neroverde spicca Gaston Vilarò, ala italo-argentina arrivata dal Camerano, dove nella scorsa stagione si era laureato capocannoniere del girone B con 143 reti. Il suo avvio di campionato è stato altrettanto brillante: 30 gol in tre partite, di cui 14 nell’ultima vittoria per 39-34 contro Aretusa.
Accanto a lui, il Chieti può contare sul tiratore argentino Nicolas Cecchini, autore di 14 reti all’esordio contro Putignano, e sull’ucraino Vasyl Havryliuk, terzino destro mancino classe 2002 con esperienze anche in Germania. Tra i nuovi arrivi figura inoltre il giovane Filippo Colleluori.
Restano punti di riferimento della squadra il centrale Christian Giampietro, classe 1986, Daniele Bida, Daniele Gjini e i portieri Davide Santoleri e Mattia Orlando. Rispetto alla scorsa stagione hanno invece lasciato Chieti Thomas Villarroel, Matias Mainini, David Mihai e Samuele Caramagno.
Per il Romagna sarà dunque un banco di prova significativo, contro una formazione che punta a inserirsi stabilmente tra le prime quattro del girone. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FIGH, a partire dalle 19: Romagna-Chieti, diretta streaming.