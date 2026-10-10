La Pallamano Romagna capolista attende Chieti: sfida tra due protagoniste della Serie A Silver

Il precedente della scorsa stagione, quando il Romagna si impose nettamente per 38-25 (16-7 all’intervallo), rischia di essere poco indicativo. Il Chieti è infatti profondamente cambiato: dopo aver lottato per la salvezza, la formazione abruzzese punta ora ai playoff, grazie anche a una campagna acquisti che ne ha rafforzato il potenziale.

Il Chieti, guidato da Alessio Savini, che sabato seguirà la partita dalla tribuna perché squalificato, ha conquistato cinque punti nelle prime tre gare, grazie alle vittorie contro Putignano e Aretusa e al pareggio nel derby con Teramo.