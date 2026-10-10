L’ex presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli ospite del Lions Club Ravenna Host

Il Lions Club Ravenna Host riprende gli incontri culturali aperti alla cittadinanza e inaugura la nuova stagione con Roberto Rustichelli, magistrato ed ex presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). L’appuntamento, a ingresso libero, è in programma lunedì 12 ottobre alle 19, nella Sala Ragazzini di largo Firenze, a Ravenna.

Faentino di nascita, Rustichelli ha alle spalle una lunga carriera nella magistratura e nelle istituzioni. Entrato in magistratura nel 1992, ha prestato servizio, tra gli altri, al Tribunale di Bologna, alla Pretura circondariale di Forlì, a quella di Lagonegro, dal 1993 al 1999, e al Tribunale di Ravenna, nella sezione distaccata di Faenza, dal 1999 al 2001.

Dal 2001 al 2013 ha ricoperto il ruolo di consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, occupandosi di attività normativa e semplificazione amministrativa. Nel 2005 è stato vicecapo di gabinetto del ministro delle Attività produttive e successivamente consigliere giuridico dello stesso ministero.

Nel corso della sua carriera ha inoltre collaborato con l’Ufficio studi della Corte costituzionale e con il Dipartimento della Protezione civile, partecipando a commissioni e gruppi di lavoro dedicati alla semplificazione normativa e alla qualità della regolazione. Ha contribuito anche ai lavori su diversi testi legislativi, tra cui il Codice del consumo, il Codice delle assicurazioni e le norme sull’indennizzo diretto RC auto.

Dal 2009 al 2013 è stato membro del Comitato nazionale per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF).

Tra gli incarichi più importanti figura la presidenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ricoperta fino a maggio 2026. Durante il suo mandato, Rustichelli ha dedicato particolare attenzione alla concorrenza nei mercati digitali, alla tutela dei consumatori e al contrasto delle pratiche commerciali scorrette online, oltre che alla cooperazione tra le autorità antitrust europee e internazionali.