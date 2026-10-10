Lugo, tre denunciati per ricettazione: recuperate una bici rubata e bottiglie di liquore

Tre persone sono state denunciate a Lugo dalla Polizia di Stato per ricettazione, nell’ambito dei controlli sul territorio e delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio. In due distinti interventi, gli agenti del Commissariato hanno recuperato una bicicletta rubata e diverse bottiglie di liquore sottratte a un supermercato.

Il primo episodio risale al pomeriggio di giovedì scorso, quando una pattuglia è intervenuta in piazza Baracca dopo la segnalazione di un cittadino che aveva ritrovato la propria bicicletta, rubata alcuni giorni prima e già oggetto di denuncia. Verificata la legittima proprietà, gli agenti hanno restituito il mezzo al proprietario.

Le successive verifiche sul territorio hanno permesso di identificare due giovani che, anche attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, sono risultati essere stati in possesso della bicicletta dopo il furto denunciato. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per ricettazione.

Un secondo intervento è avvenuto il giorno successivo. Durante un controllo del territorio, gli agenti hanno notato un uomo straniero che, alla vista della pattuglia, ha nascosto un sacchetto di plastica all’interno di un’abitazione non propria. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di numerose bottiglie di liquore a marchio Lidl, per un valore complessivo di circa 360 euro.

L’uomo aveva inizialmente dichiarato di aver acquistato la merce nella nota catena di supermercati, senza però esibire una prova d’acquisto. Gli agenti hanno quindi contattato il responsabile del punto vendita locale, che ha riconosciuto le bottiglie come merce rubata.