Nuovo Piano castanicolo, a Casola Valsenio il confronto con produttori e amministratori

La Regione Emilia-Romagna punta a recuperare i castagneti abbandonati, sostenere gli investimenti e rafforzare la filiera della castanicoltura, con ulteriori 1,5 milioni di euro previsti nel prossimo triennio. Il piano è stato al centro della seconda tappa del confronto con produttori, associazioni, consorzi e amministratori locali, che si è svolta a Casola Valsenio, nella Valle del Senio.

L’incontro rientra nel percorso promosso dalla Regione per raccogliere osservazioni e proposte sul nuovo Piano castanicolo e del marrone dell’Emilia-Romagna, elaborato insieme al Tavolo castanicolo regionale. Dopo il primo appuntamento di settembre a Rioveggio, nell’Appennino bolognese, il confronto è arrivato in un territorio storicamente legato alla coltivazione del castagno. L’obiettivo è definire una strategia di lungo periodo per il comparto, anche in vista della programmazione europea 2028-2034.

In Emilia-Romagna si contano oltre 2.200 ettari di castagneti da frutto, con una filiera composta soprattutto da piccole aziende delle aree montane. Oltre al valore economico e produttivo, i castagneti contribuiscono alla tutela del paesaggio e della biodiversità e all’equilibrio idrogeologico dell’Appennino.

Per sostenere gli interventi previsti dal Piano, la Regione intende destinare ulteriori 1,5 milioni di euro nel prossimo triennio, in aggiunta alle risorse già stanziate. I fondi saranno indirizzati al recupero dei castagneti abbandonati, alla valorizzazione della filiera e alla tutela della biodiversità castanicola. Altre azioni potranno essere finanziate attraverso l’attuale programmazione regionale dello sviluppo rurale.

“La castanicoltura è parte dell’identità e dell’economia delle nostre montagne e rappresenta una risorsa strategica per il loro futuro. Vogliamo costruire attorno a questo patrimonio una prospettiva di sviluppo capace di unire qualità delle produzioni, innovazione e investimenti, recupero dei castagneti e cura del territorio, rafforzando al tempo stesso la presenza e il lavoro delle imprese nelle aree montane”, afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.

“Il Piano nasce da questa visione e dalla volontà di costruire una politica regionale capace di accompagnare la castanicoltura nei prossimi anni, con strumenti adeguati alle caratteristiche dei diversi territori e alle esigenze di chi vi opera. Il confronto che stiamo portando avanti nelle diverse aree dell’Emilia-Romagna è parte essenziale di questo percorso: vogliamo arrivare a uno strumento costruito insieme ai produttori, alle associazioni e alle comunità locali, partendo dalle esperienze e dalle specificità di ciascun territorio”, prosegue Mammi.

“La Valle del Senio rappresenta da questo punto di vista una realtà particolarmente significativa, per la qualità delle produzioni, le competenze maturate nel tempo e il legame profondo tra castanicoltura e territorio. La tappa di oggi è quindi un’occasione preziosa per raccogliere contributi e indicazioni che ci permettano di rendere il Piano ancora più aderente alle esigenze del comparto e delle nostre montagne”, conclude l’assessore.

Il Piano castanicolo e del marrone dell’Emilia-Romagna individua tre modelli di sviluppo: la salvaguardia della castanicoltura tradizionale, la trasformazione delle selve castanili in castagneti da frutto e la realizzazione di nuovi impianti.

Gli obiettivi principali sono quattro: semplificare le norme e favorire gli investimenti; proteggere il territorio e le produzioni; promuovere l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze; rafforzare l’organizzazione della filiera e valorizzare le produzioni regionali, a partire dal Marrone di Castel del Rio Igp.

Tra le azioni previste figurano il recupero dei castagneti abbandonati, il sostegno al ricambio generazionale, il rafforzamento del presidio fitosanitario, gli interventi contro il dissesto idrogeologico e la tutela della biodiversità castanicola. Il Piano punta inoltre a coinvolgere il sistema educativo e a potenziare gli strumenti di promozione e commercializzazione.