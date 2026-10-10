Perché abbiamo bisogno dei boschi? A Bagnacavallo esperti a confronto su alberi, clima e salute

Dalla capacità delle foreste di influenzare gli equilibri climatici ai benefici del contatto con la natura per la salute, fino al ruolo dei libri nell’avvicinare i più giovani all’ambiente. Sabato 17 ottobre, a Bagnacavallo, una mattinata di incontri metterà al centro gli alberi, con contributi scientifici, esperienze locali e strumenti di divulgazione.

Il convegno Gli alberi e il sistema bosco: come funzionano, cosa ci insegnano, perché ne abbiamo bisogno si svolgerà dalle 9 alle 13 a Palazzo Vecchio ed è promosso dall’associazione HumuSapiens, con il contributo del Comune di Bagnacavallo e il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’iniziativa vuole approfondire il ruolo degli ecosistemi forestali negli equilibri ambientali, il loro rapporto con il cambiamento climatico e gli effetti che frequentare gli ambienti naturali può avere sul benessere delle persone. Accanto agli approfondimenti scientifici, spazio anche alla storia del patrimonio boschivo locale e alle iniziative per trasmettere la conoscenza della natura alle nuove generazioni.

A moderare gli interventi sarà Maura Ferri, professoressa associata di Botanica generale all’Università di Bologna. Dopo l’introduzione di Patrizia Filippi, per HumuSapiens, e i saluti dell’Amministrazione comunale, il programma entrerà nel vivo alle 9.30.

Dalle foreste al benessere delle persone

Ad aprire la serie degli interventi sarà Alessandro Bottacci, vicepresidente della Società Italiana di Restauro Forestale, che alle 9.30 parlerà del rapporto tra foreste e cambiamento climatico. Al centro del suo contributo anche il concetto di pompa biotica, un modello che studia il possibile ruolo delle foreste nella circolazione dell’umidità atmosferica e nella formazione delle precipitazioni.

Alle 10.20 sarà la volta di Ugo Corrieri, psichiatra, psicoterapeuta e presidente della Società Italiana di Medicina Forestale, che approfondirà i benefici degli alberi e dei boschi per la salute umana alla luce delle più recenti ricerche scientifiche.

Dopo una breve pausa, alle 11.30 Roberto Fabbri, presidente dell’associazione Lestes, ripercorrerà la storia del bosco dell’Area di riequilibrio ecologico Podere Pantaleone, una delle realtà naturalistiche più significative del territorio bagnacavallese.

Libri e divulgazione per avvicinare i giovani alla natura

L’ultimo approfondimento, previsto alle 12, sarà dedicato alla letteratura per giovani lettori come strumento per far conoscere la natura a bambini e ragazzi.

Ne parleranno Danio Miserocchi, naturalista e divulgatore, e Valentina Gottardi, illustratrice, divulgatrice e fondatrice di Cocai Books, che interverrà da remoto. L’obiettivo è mettere in luce il contributo che libri e illustrazioni possono offrire nell’avvicinare le nuove generazioni alla biodiversità e alla conoscenza degli ambienti naturali.

Le conclusioni sono previste alle 12.30. Al termine di ogni intervento il pubblico potrà porre domande ai relatori. Durante la mattinata sarà presente anche un banchetto della libreria Alfabeta di Lugo.

Il convegno rientra nel percorso di iniziative dedicate alla natura, al benessere e alla sensibilizzazione ambientale promosso da HumuSapiens, associazione che nel 2026 festeggia dieci anni di attività a Bagnacavallo.

L’ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione.