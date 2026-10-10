Pippi Calzelunghe arriva a Classis Ravenna: domenica una storia tra musica e immaginazione

Una bambina ribelle, indipendente e piena di fantasia, capace di guardare il mondo con occhi diversi da quelli degli adulti. È Pippi Calzelunghe, protagonista del secondo appuntamento di Storie in musica a Classis, la rassegna che unisce narrazione e musica dal vivo per avvicinare bambini e famiglie al piacere dell’ascolto.

L’appuntamento è per domenica 11 ottobre alle 16 al Classis Ravenna – Museo della Città e del Territorio di Classe, con una nuova produzione ispirata al celebre personaggio creato dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren.

A dare voce alle avventure di Pippi sarà Teresa Maria Federici, accompagnata dalle musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Silvia Valtieri al pianoforte e alla fisarmonica.

Attraverso il racconto e la musica, lo spettacolo restituisce l’energia di un personaggio che ha conquistato generazioni di lettori grazie alla sua indipendenza, alla generosità e allo spirito di libertà. Pippi non si accontenta delle regole stabilite dagli adulti: affronta le avventure a modo suo, stimola la curiosità e invita a immaginare un mondo in cui ci sia spazio per la fantasia e per punti di vista differenti.

La musica accompagna la narrazione, dando ritmo ed emozione alla storia in un’esperienza pensata soprattutto per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche gli adulti che sono cresciuti con le avventure della bambina dalle trecce rosse.

Prima dello spettacolo, visita gratuita al museo

La giornata offre anche un’occasione per scoprire il museo. Alle 15.30, prima dell’inizio dello spettacolo, è in programma A tu per tu: gustare il museo, una visita guidata gratuita con partenza dalla biglietteria di Classis. Non è necessaria la prenotazione.

Gli altri appuntamenti di Storie in musica

La rassegna, ideata e realizzata da La Corelli e Fondazione RavennAntica in collaborazione con la Fondazione Cherubini e il Teatro Alighieri, proseguirà nelle due domeniche successive.

Il 18 ottobre sono in programma due appuntamenti: Il gigante egoista di Oscar Wilde, in una produzione originale con musiche di Danilo Comitini, voce narrante di Camilla Berardi e direzione di Alessandro Ricchi, e La spada nella roccia di Benjamin Britten, dedicata all’infanzia e alla formazione del giovane Artù.

La chiusura è prevista domenica 25 ottobre con Grandi note per piccoli piedi, il format ideato da Teresa Maria Federici, quest’anno dedicato alla Carmen Suite di Bizet. In questa esperienza immersiva, i bambini potranno sedersi in mezzo all’orchestra e ascoltare gli strumenti da una prospettiva insolita, entrando in contatto diretto con i suoni e le vibrazioni della musica.

Informazioni e biglietti