Ravenna, fuma uno spinello mentre la Polizia Locale rileva un incidente

Fuma uno spinello mentre gli agenti della Polizia Locale sono impegnati nei rilievi di un incidente stradale. L’episodio è accaduto a Ravenna, in via Maroncelli, lo scorso venerdì sera.

Il passante è stato fermato dagli agenti, impegnati ad accertare la dinamica di un sinistro, che aveva danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica. Dagli accertamenti, l’uomo è risultato privo di documenti ed è stato deferito per la violazione della normativa sull’immigrazione, segnalato alla Prefettura per i provvedimenti previsti nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti e sanzionato per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana.

Nel corso della stessa serata, una pattuglia ha invece fermato in via Destra Canale Molinetto un’auto che procedeva a forte velocità con due persone a bordo. Il conducente, che presentava evidenti sintomi di alterazione alcolica, dopo le verifiche con l’etilometro è risultato alla guida con un tasso alcolemico di 1,23 grammi per litro alla prima prova e di 1,32 alla seconda, valori quasi tre volte superiori al limite di legge.

L’automobilista è stato accompagnato negli uffici per il fotosegnalamento e denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente gli è stata immediatamente ritirata.