Logo
Ravenna

controlli

|
Cronaca
/
Ravenna
/

Ravenna, fuma uno spinello mentre la Polizia Locale rileva un incidente

10 ottobre 2026 | 17:09
Share0
di c.f.

c.f.

Ravenna, fuma uno spinello mentre la Polizia Locale rileva un incidente

Fuma uno spinello mentre gli agenti della Polizia Locale sono impegnati nei rilievi di un incidente stradale. L’episodio è accaduto a Ravenna, in via Maroncelli, lo scorso venerdì sera.

Il passante è stato fermato dagli agenti, impegnati ad accertare la dinamica di un sinistro, che aveva danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica.  Dagli accertamenti, l’uomo è risultato privo di documenti ed è stato deferito per la violazione della normativa sull’immigrazione, segnalato alla Prefettura per i provvedimenti previsti nei confronti dei consumatori di sostanze stupefacenti e sanzionato per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana.

Nel corso della stessa serata, una pattuglia ha invece fermato in via Destra Canale Molinetto un’auto che procedeva a forte velocità con due persone a bordo. Il conducente, che presentava evidenti sintomi di alterazione alcolica, dopo le verifiche con l’etilometro è risultato alla guida con un tasso alcolemico di 1,23 grammi per litro alla prima prova e di 1,32 alla seconda, valori quasi tre volte superiori al limite di legge.

L’automobilista è stato accompagnato negli uffici per il fotosegnalamento e denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente gli è stata immediatamente ritirata.

Il bilancio complessivo dei servizi di venerdì sera registra 25 veicoli controllati, 39 persone sottoposte a verifica e cinque incidenti stradali rilevati. Tra i provvedimenti adottati figurano il ritiro di una patente e la segnalazione alla Prefettura di un consumatore di sostanze stupefacenti.