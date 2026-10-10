Ravenna ricorda i caduti di tutte le guerre: cerimonia il 12 ottobre nel segno dell’Inno di Mameli
Lunedì 12 ottobre Ravenna renderà omaggio ai caduti di tutte le guerre con una cerimonia commemorativa promossa dalle associazioni combattentistiche cittadine, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica italiana. L’iniziativa ricorderà anche gli ottant’anni dall’adozione del Canto degli italiani come inno nazionale.
Il programma prenderà il via alle 9.30 al Sacrario dei Caduti, nell’Auditorium Cherubini di via Baccarini, con gli interventi del vicesindaco Eugenio Fusignani e di Sauro Mattarelli, accompagnati dalle esibizioni musicali degli studenti delle scuole Don Minzoni e Guido Novello.
Seguirà un corteo fino a piazza Garibaldi per rendere omaggio alle lapidi dei caduti. La commemorazione si concluderà alle 11.45 in piazza del Popolo con l’esecuzione dell’Inno nazionale, davanti a un’esposizione tematica allestita nelle vetrine della Cassa di Ravenna.